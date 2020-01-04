鄭文燦弔唁黑鷹殉職將士：相信他們會活在大家心中

▲蘇嘉全、鄭文燦參加殉職將士追思會。（圖／記者林銘翰攝）。



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。桃園市長鄭文燦4日下午北上前往追思會場，他表示自己的心情與大家是一樣的，相信殉職的國軍將士會活在大家的心裡，大家都是用最真摯的感情來這邊追思。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動於4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。時序進入到下午，包含鄭文燦、立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃、退輔會主委馮世寬、總統蔡英文與國防部長嚴德發皆到場致意。

▲鄭文燦參加殉職將士追思會。（圖／記者林銘翰攝）



鄭文燦表示，他的心情與大家一樣，相信殉職的國軍將士會活在大家心裡，來自各縣市四面八方的民眾，大家都是用最真摯的感情來到這邊追思。

游錫堃則表示，今天最主要是來致敬與追思，表達總長及所有弟兄的敬意，這次的不幸事件，許多國軍重要幹部離開人世，對國家來說是個損失，因此特別來表達對他們的悼念與追思。

蘇嘉全也說，沈一鳴與所有國軍弟兄都非常辛苦地保家衛國，在這一次的事故中不幸罹難，大家都感到非常沉痛與不捨，相信所有國人都會記住他們，也謝謝他們為國家的付出。

▼游錫堃參加殉職將士追思會。（圖／記者林銘翰攝）



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