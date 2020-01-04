「國家哀傷時刻還散布不實謠言」　總統府譴責名嘴造謠賴清德、陳菊繼續競選





▲三總懷德廳，賴清德前來弔唁。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

黑鷹直升機不幸失事，造成8死5傷嚴重傷忙。總統蔡英文及民進黨全黨隨即宣布自2日起暫停3天的選舉活動。不過，卻有名嘴與部分政治人物訛稱總統府秘書長陳菊還繼續競選。對此，總統府發出聲明駁斥根本是假消息，譴責其在國家哀傷時刻還散布不實謠言。

針對有部份政治人物與名嘴訛稱，在蔡英文競選總部於1月2日下午三點宣布暫停所有競選活動後，陳菊秘書長仍進行競選活動，總統府聲明指出，這是一則不實訊息。

總統府說明，陳菊秘書長在1月2日下午兩點多接獲黑鷹事故的最新傷亡情況後，隨即停止雲林行程並返回總統府。總統府批評，「對於在這國家肅穆哀傷的時刻，特定政治人物、名嘴在未經查證下散布不實謠言，我們表達高度遺憾並予以譴責。」

賴清德部分，蔡英文競選辦公室也發出聲明澄清及批評，「賴清德於1月2日下午三點接獲黑鷹迫降事故最新傷亡情況以及競總宣布暫停競選活動後，隨即中止於雲林輔選劉建國行程並且取消原定前往嘉義之行程，晚上的屏東造勢晚會也取消。批評別人自己不會變好，對於特定政治人物、名嘴在未經查證下散佈不實謠言，表達高度遺憾並予以譴責。」

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