新竹關西3.9度平地最冷　鄭明典揭關鍵：河谷地形加山風

▲關西工作站因位處河谷窪地，加上山風影響，出現今天最低溫。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

輻射冷卻發威，今天(10日)各地清晨寒冷，氣象署觀測，關西工作站更出現3.9度，是平地的最低溫。前氣象局長鄭明典說明，關西工作站海拔不算高，主要是該站位於河谷，山風流過造成低溫。

根據氣象署觀測，今天平地的最低溫出現在新竹縣關西工作站，清晨5時51分僅3.9度，其次是金門的4.3度，花蓮鯉魚潭8.7度，台中外埔、南投苗改南投蜂場也下探9度，台南烏樹剩10.1度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典在臉書上指出，「關西工作站怎麼那麼冷？關西工作站氣象站的位置位於海拔高度164公尺，不算高，看地形，此站位於河谷窪地，應該可以確認，低溫來自山風流過的影響。」

氣象署表示，今天清晨受到明顯輻射冷卻影響，各地都出現局部10度以下低溫，今天白天氣溫明顯回升，北部、東北部高溫可回到19度，其他地區約20到23度，各地日夜溫差大。

氣象署也提醒，今晚到下周一清晨大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚較寒冷，各地低溫約12到15度，其中明天清晨苗栗以北、宜蘭、金門局部地區會出現10度以下低溫，明天北部、東北部白天高溫也會掉到16到18度，中南部高溫則約20到22度，日夜溫差大。