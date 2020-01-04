「排行程的人該槍斃」張國煒刪文了！4天前才po臉書抱怨：怎樣能防止被盜

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／翻攝自張國煒臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

國軍黑鷹直升機失事造成8名將士殉職，而星宇航空董事長張國煒3日在臉書對此事評論，直言「排行程的人該槍斃。」一席話掀正反論戰，如今該貼文已被刪除，不過值得一提的是，他在4天前才發文抱怨，最近帳號一直遭盜用，所以「槍斃說」究竟是否出自本人，再度引起討論。

張國煒3日在臉書談及黑鷹直升機失事的看法，一開始他就痛心質問，「真的不知道為什麼讓那麼多重要的國家星級將官都坐在同一部直升機上，這國家的軍事制度到底出了什麼問題。」

▲張國煒3日在臉書談到黑鷹直升機失事的看法。（圖／翻攝自張國煒臉書）

他直言，這樣的安排一點風險管理的概念都沒有，一下子造成多年栽培的菁英軍官毀於一旦，「安排讓那麼多優秀的軍官都擠在同一部直升機的人，應該要查出來法辦。嚴格講起來應該要槍斃。」

而這篇「槍斃說」立刻引起熱議，許多網友贊同這個說法，「到現在還是很納悶跟生氣，為什麼基本風險的意識都沒有」、「沒錯啊！最高軍事指揮官出巡，竟然沒有護衛機跟隨」、「張董是正確的觀念，曾經有聽說職業球隊移動坐飛機是搭不同班次，也是這種預防」；但也有不少人認為，「這樣說是沒錯，但如果換階級較低的人去坐，那也是命呀」、「說槍斃太超過了」。

在輿論狂吵整夜後，該貼文已刪除，不過往下一看，2019年12月30日晚上近11點，張國煒曾在臉書發文，哀怨表示「最近發現帳戶被盜用，要怎樣才可以防止被盜用呢？真困擾。」

▲張國煒30日那天才抱怨帳號被盜。（圖／翻攝自張國煒臉書）

這讓人不免猜測，「槍斃說」到底是不是出自張本人之口；而「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」粉專也表示，為了回歸平靜，社團不再討論黑鷹等相關問題，「要酸要嘴何苦來哉，我希望社團是溫暖的。」

另外，國防部對此回應，國軍各級長官的專機派遣，皆依照「國軍行政專機申請使用作業規定」執行，「強調重點應該放在平日飛行訓練、裝備養護，而非直升機載多少顆星星。」

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