唐湘龍「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」　林鶴明：可恥！傷害國軍





▲唐湘龍。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者蔣婕妤／台北報導

針對名嘴唐湘龍發言「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」。蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明4日受訪時痛批這番說法相當可恥、傷害國軍。

針對黑鷹直升機失事，唐湘龍在「少康戰情室」 政論節目提到，此時談選舉可能有一點噬血，「但是我就要談」，他最大感觸就是「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」。

唐湘龍狂言「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭」，此番談話隨後也遭網友罵翻。不少網友在PTT上留言指出，「不意外，水準超低」、「挑起仇恨啊」、「還是在為選舉」、「選舉選到瘋狂的，不意外」、「誇張」。

林鶴明4日受訪時痛批，唐湘龍的發言已經傷害國軍，這樣的行為很可恥、不值得一提。總統那天街頭拜票結束後就回到總統府，事件發生後第一時間聽取簡報並做相關處置，這兩件是沒有任何相關和影響，唐湘龍做這樣不當連結，甚至談到年改，這樣的行為是傷害國軍且非常可恥的。

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