賴清德批藍白「為德不卒」　王鴻薇：你完全無作為才「缺德」

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

總預算僵局持續，國民黨立院黨團擬先放行部分新興項目，例如TPASS、生育給付、整治河川等；賴清德總統今（10日）表示，「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」。對此，國民黨立委王鴻薇轟，賴清德有努力來找在野黨協調讓總預算通過嗎？還是每天在做政治性的操作？你完全無作為，不就是缺德了嗎？

對於國民黨團擬先放行民生預算或相關新興計畫，賴清德說，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，「既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道」。

王鴻薇指出，在野現在努力讓民生相關預算能夠先行付委審查，來解決包含 TPASS或者婚育補助增加預算，能夠付諸實施。但是賴清德總統竟然還是繼續的批評在野黨，說這是為德不卒。

王鴻薇請賴清德，你對於中央政府總預算，除了每天照三餐來罵在野黨之外，你的努力是什麼？你有努力來找立法院在野黨協調，讓總預算能夠通過嗎？還是每天不過是在做政治性的操作，只是每天來罵在野黨呢？

王鴻薇說，賴清德你說在野黨是為德不卒，但是你完全無作為，不就是缺德了嗎？