社會 社會焦點 保障人權

改有效期限！9千片「過期2年豬排」吃下肚　老闆判刑公司罰百萬

▲▼全芳味食品公司販售過期2年豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全芳味食品公司販售過期2年豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

彰化全芳味食品公司蔡姓老闆2022年間，向高雄一家食品公司購買2萬3160片豬排，但因銷售情況不佳，他不甘白白虧損，竟指示員工竄改有效期限，再透過門市及LINE團購群組，賣給不知情的消費者與連鎖賣場。檢調獲報展開調查，發現過期2年、超過萬片豬排已流入市面被民眾吃下肚，法院審理後，依食安法判處蔡姓老闆1年6月徒刑，公司也辦判處罰金100萬元。

判決指出，全芳味公司負責人蔡姓老闆在2022年4月7日、18日，向南部老字號食品公司購入2萬3160片豬排，但該批貨品沒賣完，在同年9月17日已全數過期，但蔡姓負責人為避免損失，竟將尚未售出的逾期豬排陸續運至其他倉庫，並指示員工聘用外籍臨時工，使用去漬油擦除原有日期，再重新打印偽造的有效期限，將有效期限延長半年。

▲▼全芳味食品公司販售過期2年豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蔡姓負責人指示員工竄改有效期限，再販售給直播主、連鎖賣場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼全芳味食品公司販售過期2年豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

這些被「改頭換面」的逾期豬排以每片80元價格重新販售，被販售給不知情的臉書直播業者，消費者透過直播平台購買後吃下肚。蔡姓負責人食髓知味，陸續又將過期豬排販售給南部知名連鎖賣場，總計有1萬多片被竄改有限期限後流入市面。

南部老字號食品公司員工在2024年10月中旬，於網路上發現先前出產的「XX大豬排」早已在2021年停產，並於2022年全面下架，因此向主管通報檢舉。蔡姓負責人獲報後，才在10月下旬陸續回收並銷毀剩餘的逾期豬排。

▲▼全芳味食品公司販售過期2年豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲檢調、衛生單位查扣過期豬排。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢調介入調查後，會同警方、衛生單位持搜索票前往全芳味食品公司執行搜索，查扣蔡姓老闆的手機、進出貨紀錄、去漬油、食品包裝打印機等證物。同時，在南投冷凍倉庫查扣9020片尚未售出的逾期豬排，另統計有超過9000片過期2年的豬排已被吃下肚。

高雄地院審理時，蔡姓負責人坦承犯行，並與2家下游廠商和上游食品公司達成和解，請求緩刑。法官認為，食品安全關乎健康，為保障食品市場秩序，應加以究責，因此不同意緩刑，蔡姓負責人因違反食品安全衛生管理法，販售過期食品，情節重大足以危害人體健康之虞，判處1年6月有期徒刑；公司則判處罰金100萬元。

改有效期限！9千片「過期2年豬排」吃下肚

獨／女衝消防隊借廁所流產　16週胎兒亡

獨／女衝消防隊借廁所流產　16週胎兒亡

高雄市一名三十多歲的女子在昨（9日）晚間前往甲圍消防分隊借廁所，沒想到就在廁所裡小產，隨後這名女子被送往了醫院，但這名胎兒已在廁所內死亡。

嘉義男大學生「裝睡」　公車猥褻女判9月

嘉義男大學生「裝睡」　公車猥褻女判9月

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

城市轉型沒有退路競爭！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉遭吊車擊落

高雄晚間3車車禍！他紅燈左轉遭吊車擊落

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

過期豬排食品安全判決高雄食安

