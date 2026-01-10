　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨內初選下周正式啟動執行民調。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周一開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。

初選造勢倒數階段看似平和但暗潮洶湧，包含各式民調、黨內要角發言等，民進黨內各派系的態度已逐漸明朗，為在初選脫穎而出，雖黨內祭出「禁大咖條款」，包含正副總統、行政院長、選對會成員都不能站台，候選人仍各顯神通找來黨內重量級人物拉抬選情。

尤其台南部分，綠委林俊憲除有25位市議員、3位立委等多位台南在地民代力挺，也請到前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲等人站台；綠委陳亭妃先是請出黨內人氣王王世堅一同造勢，更「巧遇」前總統陳水扁，阿扁也送對聯祝福成為「第一個台南女市長」，兩個候選人分庭抗禮，競爭激烈。

高雄部分，邱議瑩主打是現任市長陳其邁的接班人，首場造勢也祭出「大咖牌」，不僅陳水扁錄影力挺，蘇貞昌更是南下站台助講，初選最後階段，更合體同黨高雄立委黃捷一同車隊掃街；賴瑞隆造勢時，則有屏東縣長周春米、名嘴王瑞德都站台，甚至請來歌手蔡小虎獻唱，政策說明會時，也邀請前屏東縣長曹啟鴻、前農業部長陳吉仲站台。許智傑造勢，則邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺。

而身陷助理費風波的林岱樺，雖造勢頗為熱烈，但僅數位無黨籍高市議員擔任特別來賓站台，少見黨內大咖、民代，林岱樺也在公開場合多次強調，初選不是比誰背後有大咖，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，靠天公伯撐下去。

民進黨初選民調台南高雄林俊憲陳亭妃賴瑞隆邱議瑩許智傑林岱樺陳水扁蘇貞昌

