民進黨台南高雄嘉義初選下週決戰民調　參選人找大咖相挺盼拉尾盤

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周一開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。

初選造勢倒數階段看似平和但暗潮洶湧，包含各式民調、黨內要角發言等，民進黨內各派系的態度已逐漸明朗，為在初選脫穎而出，雖黨內祭出「禁大咖條款」，包含正副總統、行政院長、選對會成員都不能站台，候選人仍各顯神通找來黨內重量級人物拉抬選情。

尤其台南部分，綠委林俊憲除有25位市議員、3位立委等多位台南在地民代力挺，也請到前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲等人站台；綠委陳亭妃先是請出黨內人氣王王世堅一同造勢，更「巧遇」前總統陳水扁，阿扁也送對聯祝福成為「第一個台南女市長」，兩個候選人分庭抗禮，競爭激烈。

高雄部分，邱議瑩主打是現任市長陳其邁的接班人，首場造勢也祭出「大咖牌」，不僅陳水扁錄影力挺，蘇貞昌更是南下站台助講，初選最後階段，更合體同黨高雄立委黃捷一同車隊掃街；賴瑞隆造勢時，則有屏東縣長周春米、名嘴王瑞德都站台，甚至請來歌手蔡小虎獻唱，政策說明會時，也邀請前屏東縣長曹啟鴻、前農業部長陳吉仲站台。許智傑造勢，則邀來同黨立委邱志偉及前高雄市議員陳致中等站台相挺。

而身陷助理費風波的林岱樺，雖造勢頗為熱烈，但僅數位無黨籍高市議員擔任特別來賓站台，少見黨內大咖、民代，林岱樺也在公開場合多次強調，初選不是比誰背後有大咖，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，靠天公伯撐下去。