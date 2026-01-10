　
大陸 大陸焦點 特派現場

整治內捲　陸反壟斷機關對外送平台展開調查

▲▼美團外賣。（圖／CFP）

▲美團外賣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

據《中新網》報導，中國大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室近日依據《中華人民共和國反壟斷法》，對外賣（外送）平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估。

大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室有關負責人指出，近段時間以來，外賣平台服務行業拼補貼、拼價格、控流量等問題突出，擠壓實體經濟，加劇行業「內卷式」競爭，社會各方面反映強烈。

有關負責人說，此次調查評估旨在推動外賣平台依法合規經營、公平有序競爭，形成優質優價、良性競爭的市場秩序。

▲美團外送員。（圖／CFP）

報導提到，本次調查評估將通過現場核實、當面訪談、問卷調查等方式，深入瞭解外賣平台競爭行為，廣泛聽取平台內經營者、新就業群體、消費者等各方意見，全面調查市場競爭狀況，組織開展分析論證，傳導監管壓力，提出處置措施。

同日，美團、淘寶閃購（餓了麼）、京東外賣三大外賣平台迅速表態，表示堅決擁護這一決定，並將全力做好配合工作。

其中，美團在公告中表示，將堅決擁護，將全力做好配合工作，以此次調查為契機，和行業內各平台一起，共同落實市場主體責任，公平參與市場競爭，「在過去連續三個季度的財報電話會及股東大會上，均公開表達了『堅決反對內卷』的態度，過去一年曾連續六次對『反對內卷』進行官方表態與聲明。」

外送外賣美團淘寶閃購餓了麼京東外賣

