只讓少數預算通過是為德不卒　賴清德：要審預算就應完整透徹

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）



記者陳家祥／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，傳出國民黨立院黨團擬先放行民生預算或相關新興計畫。對此，總統賴清德今（10日）說，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，「既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道」。

賴清德今出席「2026 AI人才年會」，會前受訪說，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就沒有辦法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

賴清德呼籲，還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

而針對AIT處長谷立言近期陸續拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安，賴清德也表達謝意，「謝謝谷立言處長，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的，我非常期待，谷立言處長的努力沒有白費」。

賴清德說，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任，因此國防預算或是國防特別預算也都應該要儘速交付審查，讓他能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。