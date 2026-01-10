「城市轉型無退路」初選倒數2天！陳其邁親曝接棒高雄市長條件

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市長陳其邁今（10）日出席富邦馬拉松活動，面對外界高度關注的民進黨高雄市長初選議題指出，至今觀察到所有參選人皆展現「君子之爭」，風度良好、競爭也算理性。他在剩下的兩天關鍵時刻談到接棒市長的條件，其中有一項就是「延續民進黨一貫堅持的民主、人權與改革理念」。

▲「陳三歲」又來了！穿恐龍裝跟市議員黃文益上演「互咬」戲碼。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁談到，高雄當前正站在城市與產業轉型的關鍵期，這段路程從來都不是順風順水，而是充滿挑戰與壓力。他回顧高雄一路走來在產業與城市結構的調整中，總是面臨嚴峻考驗，因此認為「城市轉型是一場沒有退路的競爭」，稍有停下就會落後，未來高雄需要的是能在逆境中帶隊前進的領導者。

▲陳其邁出席馬拉松穿恐龍裝談下任接任市長的條件 。（圖／記者吳世龍攝）

談到接班條件，他坦言高雄市長「不好做」。他認為下一任市長必須具備強大魄力，能在關鍵時刻做出判斷，帶著城市跨越轉型門檻；也必須擁有高度抗壓性，才能在各種外界質疑與壓力下仍保持方向。他更強調，市長必須延續民進黨一貫堅持的民主、人權與改革理念，這些是長期以來的承諾，也是高雄市民看重的價值。

陳其邁最後呼籲四位參選人，不僅要在最後階段維持風度、彼此祝福，更要在初選之後展現團結。他強調，高雄「不能輸」，初選只是過程，最重要的是初選結束後能夠合力面對大選。他希望所有參選人都能肩負起責任，在團結下共同守住高雄、贏得勝利。

隨後，他跟大家一起玩趣味競賽，而在其中的一個環節，陳其邁把「棒子」交給了邱議瑩，這一幕也讓人玩味，是否是「特殊橋段」。

▲遊戲當中，陳其邁「交棒」給邱議瑩 。（圖／記者吳世龍攝）