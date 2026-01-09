藍委力挺徐欣瑩參選新竹縣長　韓國瑜贈花祝「心想事成」

▲國民黨立委徐欣瑩舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，國民黨籍立委動員出席力挺徐欣瑩參選新竹縣長。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨2026新竹縣長選戰升溫，立法委員徐欣瑩今(9）日上午在立法院舉辦團結大會，國民黨立委們齊聚一起力挺，不過日前宣布退出初選的立委林思銘則未出席。立法院長韓國瑜則致贈花束，祝徐欣瑩「心想事成」。徐欣瑩喊話黨中央，盼舉辦全民調，這是最強、最公平的初選方式。

羅智強致詞時強調，徐欣瑩在國會的好人緣有目共睹，今日出席的規模展現了國民黨團的革命情感。他指出，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。

羅智強肯定徐欣瑩在立法院的表現，不僅獲得國會評鑑優秀立委獎項，更在在爭取還稅於民、警消公教待遇及外送員專法等民生法案上，始終站在最前線。

徐欣瑩則指出，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

對於黨內初選，徐欣瑩表達了落實鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心。並特別提及，鄭麗文主席昨日針對縣市長人選提出了三項至關重要的標準，要能夠在選戰中勝出、要具備推動「藍白合」的整合實力、在選舉期間須經得起考驗，不受到民進黨司法手段的影響。

她認為「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式 。徐欣瑩重申，她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天。