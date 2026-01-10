冬天超多「穿1、2次的衣服」全堆這　大票秒懂笑：座位變超小

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣很冷的時候，即使穿得很厚重，也不見得會流汗，不少人不會每天洗衣服。就有網友求助，因為每天都想要不同穿搭，所以房間裡有一堆穿過一兩次的帽T、褲子，穿過的衣服沒乾淨到可以直接收回衣櫃，卻也沒有髒到要洗。貼文引發共鳴，「還以為只有我有這個困擾」、「掛衣架上已經掛滿一整排。」

原PO在Threads發文，提到冬天有一個問題，「就是，房間裡面會有一堆穿過一兩次的帽踢、穿過一兩次的褲子，然後因為想要每天穿不一樣的，所以那些衣服就會全部都累積在那邊，沒有乾淨到可以收回衣櫃，但是也沒有髒到需要洗，真是困擾。」

超多人有共鳴「已經掛滿一整排」

貼文一出，立刻釣出大批網友回應，不少人直呼完全懂，「你家一定沒有跑步機、飛輪，一般來說（？），這些衣物都會出現在這兩個上面」、「我的衣桿上很多這種穿1、2次的、覺得不髒不用洗的衣服跟褲子，男友覺得我很髒」、「掛衣架上已經掛滿一整排褲子裙子大衣外套，毛衣&帽踢的歸屬地是客廳的沙發。」

還有人打趣，這些衣服不是在沙發就是在椅子上，「原本才想把客廳的老舊沙發丟掉的，結果一入冬發現…沙發超好放這些沒很髒的厚衣服」、「只好把還不需要洗的衣服堆成一顆聖誕樹最應景」、「椅子就真的超好用，我買了吊衣桿，衣服應該還是在椅子上」、「我的在椅背上，現在座位變超小。」

有網友則分享，「有錢：電子衣櫃、沒錢：吊衣架、窮到不行：放椅子上、連椅子都沒有：存錢買椅子」、「發現用電子衣櫥是最佳解」、「我會限制自己一週要把兩件褲子穿髒、三件上衣穿髒，這樣週末就能固定洗」、「我分兩個洗衣籃，一個放確定要洗的，一個放還可以穿的（穿過暫時不洗的）。」

洗衣店第三代勸「還是建議洗」

貼文還引來「萬秀洗衣店」第三代傳人張瑞夫留言，「對於像褲子、上衣這種貼身、容易吸濕氣和人體油脂、皮屑組織的衣物，還是建議穿出門回來就洗，因為這些濕氣和微生物、皮屑組織作用，除了可能有味道，也可能造成斑點喔！」