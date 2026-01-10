藍白「台灣未來帳戶」12日排審　衛福部：已有兒少帳戶開戶近4萬人

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

藍白日前共推「台灣未來帳戶特別條例草案」，立法院衛環委員會12日排審。根據衛福部書面報告指出，政府目前已針對弱勢兒少辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，截至民國114年12月止，累計開戶人數近4萬人，累計存款金額已逾新臺幣32億元，未來將研議擴大辦理；但對於朝野草案排審，也願意和朝野立委共同討論與審議。

衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」

藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例草案」，明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的；孩童18歲成年後最少可領回33.9萬元。適用對象則為民國102年9月2日以後出生，未滿12歲之中華民國國民，且在中華民國境內有住所，並年度居住中華民國境內滿一百八十三天者。

衛福部為此提供書面報告指出，行政院於 107 年核定「我國少子女化對策計畫(107-114 年)」，結合各部會資源，推動「幼兒全面照顧」、「友善家庭的就 業職場」、「兒童健康權益與保護」、「友善生養的相關配套」4 大對策，透過提升嬰幼兒照顧品質、幼兒教育與照顧、友善家庭就 業職場措施、兒童健康與保護、友善生養等措施多管齊下，達到減輕家庭育兒負擔、提升兒童照顧品質及平衡工作與家庭等目標，進而提升年輕父母生養意願。107 年至 114 年中央總計編列5931.18 億元。

衛福部強調，行政院 115 年續推出「我國少子女化對策計畫(115-118 年)」，「力挺鼓勵青年生育」、「有感減輕育兒負擔」、「友善職場生生不息」、「支持婚育家庭之穩定居住政策」、「強化孕產婦及兒童照顧品質」等 5 大面向，期達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化生養醫療照顧系統等政策目標。

政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」

衛福部也說，106年起，衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」， 主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1 提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部強調，參與家庭可依經濟狀況，選擇每年最高存入 1 萬 5000 元，政府 1:1 存入提撥款， 孩童 18 歲最高可存54 萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。本項政策執行 8 年多，截至民國 114 年 12 月止，累計開戶人數為 39127 人，整體開戶率約 65%，累計存款金額已逾新臺幣32億元。

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。目前亦思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及 一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果之方向研議。針對大院專法之排審，亦願意開放性地和朝野委員共同討論與審議，用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力。

