沈一鳴禮賢下士！軍事專家以周瑜盛讚：如飲醇醪不覺自醉

▲梅復興、沈一鳴。（圖／翻攝臉書粉專「鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）」）

記者黃巈禾／台北報導

國軍UH-60M黑鷹直升機墜機，造成參謀總長沈一鳴等8位將官罹難。談起沈一鳴，軍事專家梅復興表示，自己一介布衣，難登大雅廟堂，但沈一鳴卻不嫌他鄙莽，一次交談經驗讓他大讚「與周公瑾交，如飲醇醪，不覺自醉」。

梅復興4日在臉書粉專表示，認識他的人都知道，個人不隨波逐流，也不是趨炎附勢，因黑鷹的事故，這兩天一直深陷在哀働和抑鬱中，難以平息，但想想這不會是他所認識的沈一鳴所願見，於是決定把幾年前跟沈一鳴的合照找出來，用正面、歡愉的形象來紀念。

梅復興談到，2006年就認識當時還是二聯隊副聯隊長的沈一鳴，但最近幾年見面較多，也較有機會深談，自己一介布衣，偶有謬見，也難登大雅廟堂，沈一鳴擔任空軍司令時卻不嫌他鄙莽，2017年11月特在司令部接見並請多位空軍高級長官及重要幕僚一起與會，禮賢下士。

梅復興透露，那天下午大家談的坦誠也很愉快，講的雖多是剛硬題目，如航電技術與聯合作戰，但沈一鳴謙和與專業，委婉與堅守融匯的待人與應對，讓他對沈一鳴有了新的認識與尊崇，更想起三國時東吳老將程普對周瑜的盛讚「與周公瑾交，如飲醇醪，不覺自醉。」

梅復興還說，沈一鳴那天臨時另有要公得提前離開，但請其他長官陪他繼續交換意見，臨走時還送他一頂帽子，「看，沈Sir是何等的陽光啊！咱們就以這快樂的一刻來永遠緬懷我們的總長吧！」

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