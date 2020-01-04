「我想對您說...」殉職將領追思會4日9時開放　設留言板供民眾弔唁





▲追思活動設立留言板供民眾留言致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動預計4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

總統蔡英文3日晚間在台北賓館替沈一鳴等8位殉職將士點燈。蔡英文在副總統陳建仁、國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維及代理參謀總長劉志斌等人陪同下抵達台北賓館，現場還有眾多空軍軍官，一同替8位殉職將士點燈，追思會場播放歌曲《朋友》，氣氛莊嚴哀戚。

蔡英文致詞時表示，這裡是為了這一次事故裡面因公殉職的八位將士所設的一個追思會，想來對殉職將士表達感謝的民眾，有一個地方可以來獻花、可以來致敬。在未來兩天 ，對這幾位為國殉職的將士想表達謝意的民眾，都可以來這個地點表達他們的心意。

蔡英文說，沈一鳴總長的犧牲跟殉職，讓大家非常非常不捨，對於這一次不幸殉職的將士，除了不捨還充滿謝意與敬意，「我要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。」

除了設置追思會，蔡英文3日也核定，參謀總長沈一鳴等7位殉職將士，依照原階各追晉一級，而總士官長韓正宏因已為總士官長，故不再追晉，而是核頒「雲麾勳章」。據了解，本來依照規定總士官長韓正宏是頒「干城獎章」，是在蔡英文指示下，追加「雲麾勳章」。

蔡英文強調，除了對這起不幸的事件表達最深的哀悼，也指示國防部全力協助治喪事宜，後續的撫卹，一定要從優、從寬、從速辦理。

其他人也看了這些...

►蔡英文裁示追晉沈一鳴一級上將 頒授青天白日勳章

►黑鷹5生還者「最新情況」曝！陳映竹轉加護「觀察腿部傷勢」

►黑鷹直升機「黑盒子」找到了 國防部：已送運安會進行資料判讀

更多相關新聞...

►蔡英文國防軍事會談交付「3個確保」 事故調查進行中籲不要臆測

►蔡英文舉行「國防軍事會談」 為8殉職將士默哀1分鐘

►黑鷹墜毀8死關鍵「黑盒子」解讀 運安會：若軍方委託最快1天可完成

