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吳敦義哭了！黑西裝出席藍營黑鷹追思晚會…紅眼眶低頭掩面

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▲國軍黑鷹直升機昨（2日）失事墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8人不幸殉職、5人受傷，國民黨宣布暫停選舉造勢活動，昨起連續2晚在中央黨部前舉辦哀悼追思會。黨主席吳敦義今（3日）晚間到場追思，他手拿蠟燭，二度啜泣，現場氣氛哀戚。

圖／文 鏡週刊

多位國民黨不分區立委昨晚發起哀悼追思會，在中央黨部前廣場追悼罹難軍官。吳敦義今晚親自到場，與現場百餘人一同為死者哀悼、傷者祈福，眾人手拿著LED電子蠟燭，合唱《奇異恩典》、《送別》及《隱形的翅膀》，場面十分凝重。

在眾人的歌聲下，吳敦義神情哀戚，不時拿起手帕，掩面啜泣。到台上默哀1分鐘後，他仍忍不住悲傷情緒，一開口準備致詞，再度哽咽了起來。

吳敦義紅著雙眼說，大家都帶著非常哀悼的心情，來追思黑鷹直升機失事，過去沈參謀總長及其他國軍幹部，對國家安全的付出令人敬佩及感念，希望這樣的憾事別再發生，也希望傷者早日康復，未來中華民國也能國泰平安、海峽兩岸和平穩定發展。

多位國民黨不分區立委昨晚發起哀悼追思會，在中央黨部前廣場追悼罹難軍官。
多位國民黨不分區立委昨晚發起哀悼追思會，在中央黨部前廣場追悼罹難軍官。

今晚追思會上，國民黨副主席郝龍斌、副主席兼祕書長曾永權、黃復興黨部主委金恩慶、陸軍上將陳鎮湘、陸軍上將戴伯特、海軍上將費鴻波、前國防部長嚴明、不分區立委吳斯懷、總統候選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋等人也到場，最後眾人將手中的蠟燭，一一擺到台前祈福。


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