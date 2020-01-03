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AIT前武官回憶「蛙人將軍」洪鴻鈞：希望可以一起去南部跳傘

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▲▼洪鴻鈞少將罹難,黑鷹。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

▲蛙人將軍洪鴻鈞，在黑鷹失事不幸殉職。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者林彥臣／綜合報導

人稱「蛙人將軍」的情次室助次洪鴻鈞中將，在黑鷹直升機失事事件中殉職，跟他是同學的前AIT武官陳鷹中校，就回憶起兩人在美國受訓的時光，不斷稱讚他「非常優秀」，如果有機會能夠跟他做一件事，希望能夠做一起去南部跳傘。

根據《青年日報》報導，被追晉為中將的洪鴻鈞曾多次赴美受訓，同時擁有海龍蛙兵與美國突擊兵資格，洪鴻鈞與陳鷹兩人，就是在1995年美國步兵高級訓練班受訓期間認識的，在受訓期間每天碰面。陳鷹不斷稱讚，「他是非常優秀的學生，成績非常優異。」

▲▼AIT武官陳鷹回憶與洪鴻鈞受訓的點滴。（圖／翻攝自東森新聞）

▲AIT武官陳鷹回憶與洪鴻鈞受訓的點滴。（圖／翻攝自東森新聞）

陳鷹回憶，「我在喬治亞州的班寧堡，在1995年的時候，大概是2月份，我就第一次遇到他，是在我們那個，步兵軍官高級班訓練，我就每天跟他碰面，我們在那個研討的教室，差不多四到五個月的訓練，就是我知道他是一個非常優秀的學生。」

2009年陳鷹被派駐到AIT擔任武官，他說，「我記得大概是9年前，我就會到國防部，然後走廊裡面，我就遇到洪鴻鈞，那時候他是上校，可能15年多我們還沒碰面，所以就是這個機會，跟他碰面真的是非常，我真的很開心看到他」。

陳鷹想起洪鴻鈞不幸殉職，特別去見了他的家人談談往事，希望他的優秀事蹟不會被遺忘。

▲▼AIT武官陳鷹回憶與洪鴻鈞受訓的點滴。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陳鷹希望能夠與洪鴻鈞一起跳傘。（圖／翻攝自東森新聞）

陳鷹心中一直有一個願望，「如果有一個機會，如果明天，我們可以做一件事情，我希望我們可以去南部，一起跳傘。」 

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