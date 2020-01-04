向美洲原住民英雄敬敬　黑鷹直升機名字的由來

▲已在台灣服役的UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

有「直升機界勞斯萊斯」稱號的「黑鷹直升機，身價貴重。2001年，名導演雷利史考特推出改編自真實事件、描述一架黑鷹直升機被RPG-7火箭攻擊墜毀後，美軍跟索馬利亞民兵進行長達15小時巷戰的電影《黑鷹計劃》(Black Hawk Down)， 更讓這款攻擊／多功能直升機聲名大噪。遺憾的是，1月2日它再度躍上新聞版面，也是跟墜機意外有關。

儘管事故發生後，新聞舖天蓋地，報導鉅細靡遺，卻鮮少提到、或者說，可能還是有人不知道，黑鷹直升機的名字，究竟是怎麼來的？事實上，它來自美國印第部落一位英雄領袖的名字。

多數人習慣稱美洲原住民為「印第安人」。事實上這是十分不正確的用語。因為所謂「印第安人」(Indian)，原意是指「印度人」。這都是白目的哥倫布害的。因為1492年他「發現」新大陸到了美洲，卻誤以為自己到了印度！

白人完全統治北美洲後，當地原住民已經被消滅得差不多了。到了近代，為了政治平反、同時也是為了紀念或致敬原住民部族裡的英勇靈魂，美軍這部「戰爭機器」裡的很多東西，都以北美原住民的人、事、物命名的，當中，美國陸軍的直升機群裡，更是大宗。

黑鷹直升機的名字，即是則來自北美索克族(Sauk)的英雄領袖黑鷹(Black Hawk，1767～1838)。1832年4月，為了抵抗白人的擴張，他率領密西西比河兩岸的索克族等多個部落，在伊利諾州與愛荷華州一帶對美國政府作戰，史稱「黑鷹戰爭」(Black Hawk War)。儘管原住民部落聯盟最終被擊敗，黑鷹為了避免更多人犧牲，在1834年簽下了使原住民被迫遷徙的「聖路易條約」(Treaty of St. Louis)，但黑鷹最終仍被視為美洲原住民奮起反抗白人侵略的象徵。

除了黑鷹之外，數年前因「阿帕契女王打卡事件」而名噪一時的「阿帕契」(Apache)戰鬥直升嘰，也跟美洲原住民有關。稍為了解美國原住民歷史、或者常看美國西部片的人，對驍勇善戰的「阿帕契族」應該不會陌生。它是史上好幾個文化上有關連的美國原住民部族的總稱，之前分布在亞利桑那州東部、墨西哥西北部、新墨西哥及德州部分地方。

美國陸軍把該款戰門力強大的戰鬥直升機命名為「阿帕契」，是有原因的。在白人所謂的「西部開拓史」上，阿帕契是他們最難纏的對手之一，智勇兼備，雙方纏鬥長達數個世紀。他們更是最後一個向美國政府投降的原住民部族。

阿帕契族最後一位酋長叫傑羅尼莫(Geronimo)。屢戰不屈，1885年時，美國政府曾出動5000名以上的兵力去捉拿他。2011年5月1日深夜，美軍海豹部隊在巴基斯坦獵殺賓拉登，行動代號就是「傑羅尼莫」。

此外，英美等國家愛用的「CH-47契努克」(CH-47 Chinook)中型運輸直升機，原名同樣來自美洲原住民部族。至於近年部署在沖繩，遭當地居民激烈反對、鬧得沸沸揚揚的「魚鷹」運輸直升機， 原詞Osprey指的是北美本土一種猛禽，被原住民視為守護神的象徵。

▲北美索克族的英雄領袖黑鷹。（圖／（圖／翻攝自維基百科)