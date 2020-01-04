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黑鷹8死「陰謀論」網路瘋傳！5位生還者證詞超關鍵　黑盒子4日完成解讀

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記者趙蔡州／綜合報導

國軍黑鷹直升機2日迫降失事，造成8名將領軍官不幸罹難，消息讓各界震驚之外，網路也有諸多陰謀論四起，就有臉書粉絲團在事件後立刻發文，暗示整起事件可能有外力介入，還有人直指直升機是馬英九要買的。對於網路諸多的陰謀謠言，除了等待黑盒子解讀外，5名生還者的證詞，也將是破除謠言的關鍵。

黑鷹直升機失事造成8名將領軍官罹難，網路卻有酸民把事件硬扯進政治陰謀中，就有一個力挺綠營的臉書粉絲團發文，直指「大陸談一國兩制滿周年，離選舉不到十天，殉職的是台灣軍方最高軍令系統指揮官」、「很難知道總長是意外身故，還是整起事件有外力介入」，最後更寫下「國共謠言攻擊已經展開」等語。

▲軍方3日派員入山搜尋黑鷹黑盒子，以釐清8死、5傷肇因。（圖／記者游芳男翻攝）

▲黑鷹失事「陰謀論」瘋傳，五位生還者證詞是關鍵。（圖／記者游芳男翻攝）

甚至疑似有網軍想帶風向，也在批踢踢發文批評，認為這一批黑鷹是馬英九要買的，所以整件事情是馬英九幹的好事。台北市議員羅智強就在臉書怒說，「台灣人民現在尊重救援工作，不想要掀起政治口水戰，但『楊蕙如們』居然血口噴人，又要消費國軍，消費馬英九，難道idcc還沒有給網軍足夠的教訓嗎」

其實對於網路上的陰謀論，除了有黑盒子資料可以破解，5名生還者的證詞也能澄清這些傳言。據悉，黑鷹直升機的「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子）已經被調查小組找到，並且送往國家運輸安全調查委員會等相關單位進行判讀，預計最快4日上午就可以解讀完成。

▲▼「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」(黑盒子)。（圖／國防部提供）

▲失事直升機的黑盒子預計最快4日上午就可以解讀完成。（圖／國防部提供）

至於5名生還者，像受輕傷的曹進平中將，當時還能冷靜表述情況、協助分配工作，加上同樣是飛行員出身，他的描述有助於釐清過程，而其餘還有四位生還者，理論上也能一同協助。

三軍總醫院轉述，確實有詢問生還者事故究竟是如何發生，不過醫生建議要先給生還者們一點時間休息，待緩和一段時間後再行詢問。軍方對此表示一切交由調查小組，希望能盡快找出失事原因，也杜絕網路上各種的離奇謠言。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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