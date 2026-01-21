只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

▲白蘭氏推出「健康迎財富，首選白蘭氏」系列活動，登錄發票即贈刮卡，還可抽萬元現金。（圖／記者李毓康攝，下同）

每到農曆新年前，大家都許下來年發財的願望，但真正神級的「招財密技」，並不是拼命拜拜或買刮刮樂，健康才是最大本錢！看看富豪榜上的人生勝利組，會發現真正賺錢的人，都有共同習慣「精神好、專注度高、體力續航足」，才能招財、把財接住！

春節倒數計時送禮需求大爆發！要送客戶表心意、孝敬長輩盡孝心、回娘家伴手禮、拜訪親友不失禮，每一次出手都要好幾組禮盒，荷包君直接哀號，但今年白蘭氏讓你送禮不心痛、越送越好康，因為每一盒送出去的禮盒，都能幫你賺回來！

白蘭氏邀您一起健康迎財富 登錄發票贈刮卡 週週抽萬元



即日起到2026/2/20期間，只要在合作通路購買白蘭氏精補飲品任一系列產品，加入白蘭氏LINE官方帳號並登錄發票，就送「健康迎財富刮卡」一張，即刮即中，現金折價券、LINE POINTS刮開就有，完全零門檻人人都能拿，更狂的是每週還會抽出萬元現金大獎！

2026/1/12起，連續六週 ，讓你週週都有機會抽中萬元紅包，直接在過年期間領「神之補財運」，買五次就登錄五張發票、刮五張卡、參加五次抽獎，中獎機率直接翻五倍，趕快手刀加入白蘭氏LINE（https://page.line.me/482vgevi ），把發票通通登錄起來，讓白蘭氏陪你健康過好年、迎財富！

▲今年白蘭氏推出新款禮盒包裝，是年節送禮的最佳選擇。

白蘭氏新春禮盒登場 買就送「健康迎財富」紅包袋

白蘭氏針對民眾最愛的鷄精、葉黃素、養蔘飲以及燕窩等，推出全新設計的禮盒包裝，簡潔又大方，現在購買禮盒，加贈限量「健康迎財富紅包袋」一組，是自用補氣、送禮補運的最高CP選擇。

▲白蘭氏經典明星「鷄精」，擁有國家健康食品標章，連續喝可抗疲勞、體力變好讓思緒更清晰。

其中最受矚目的就是適合各個族群的白蘭氏經典明星「鷄精」，擁有國家健康食品標章，連續喝可抗疲勞、體力變好讓思緒更清晰，是送禮自用的鐵粉級飲品。連續飲用12天，有92%使用者感受到體力與專注力明顯提升*，鷄精中的微分子肌肽（Carnosine）則是維持活力與精神續航的關鍵，許多上班族與年輕爸媽每天早上都會喝一瓶，開啟整天活力思緒！

另外葉黃素禮盒也是討喜度超高的熱門品，採用專利游離型葉黃素，搭配液態劑型吸收率提升到20倍^，加上美國國家衛生研究所研究所證實的5:1黃金比例葉黃素:玉米黃素比例、黑醋栗與維生素E，喝完感受到晶亮舒適，送長輩、送客戶超實用！

想在過年跑行程精神依舊飽滿，養蔘飲會是好隊友，內含人蔘、五味子、麥門冬，三效補氣複方，喝起來清爽順口、不上火，順口回甘口味與醇厚濃郁口味都超受歡迎，難怪每年過年都是被瘋搶的氣力補充小金磚。

▲▼白蘭氏攜手三麗鷗推出「繽紛甜點款」與「可愛澎澎款」2款限量聯名組合，送折疊多功能推車。

酷洛米、美樂蒂助攻 白蘭氏聯名款全台開賣

不只如此，今年白蘭氏更把「可愛力量」全面升級，首次攜手三麗鷗推出「繽紛甜點款」與「可愛澎澎款」2款限量聯名組合，以黑醋栗金盞花葉黃素精華飲為主角，搭配酷洛米、美樂蒂折疊多功能推車，家樂福、康是美、7-ELEVEn、全聯、全家、屈臣氏及各大電商都買得到。

▲養蔘飲「華麗饗宴款」，加碼贈送酷洛米20吋聯名行李箱。

另一款則是以順口回甘的養蔘飲組成的高質感「華麗饗宴款」，加碼實用度與吸睛度高的酷洛米20吋聯名行李箱，在家樂福與全聯等通路開賣將成為送禮榜黑馬，無論是推車還是行李箱，不只外型可愛到讓人捨不得用，更因為功能性極高，被三麗鷗粉絲列為必買清單前三名。

一盒補齊全家健康 白蘭氏滿貫禮登場

想一次送禮送到心坎裡，不能錯過白蘭氏限定推出的《健康滿貫禮》，一次集結最受家庭喜愛的三大明星款鷄精、葉黃素與燕窩，包裝設計喜氣大方，更附上全家都能立即開玩的「健康富翁遊戲」，讓送禮不只體面，更把歡樂與寓意十足的好兆頭一起帶進家門。

▲今年最吸精的話題禮盒，集結明星商品跟健康富翁遊戲，健康又好玩。

線上購買連結：https://pse.is/8j5pjv



