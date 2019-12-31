不朔及既往！　《反滲透法》最快下週公布施行

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌，朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》。國民黨團總召曾銘宗在三讀後隨即宣布，只要總統蔡英文一公布施行，將提出釋憲。民進黨團總召李俊俋表示尊重，並強調《反滲透法》是自公布日起施行，沒有朔及既往的問題，這也是法律的最基本原則。

立法院這一兩天整理完《反滲透法》並完成公文程序後，就會送交總統府，經總統蔡英文公布總統令後就會正式實施。據了解，在收到立法院公文後，總統府最快在下週就會公布此法，意即極有可能在2020年1月11日正式投票前公布。

根據法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。曾銘宗怒斥，反滲透法如同新的戒嚴法，並舉出包括國民黨35名、親民黨3名及無黨籍高金素梅的簽名表示，「只要蔡總統一公佈，就會遞交大法官釋憲文，強力捍衛全民的權益。」

▲《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈 整理製表）

對此，李俊俋表示，釋憲當然是他們的權利，這個我們尊重，但他們說違憲，到底違憲在哪一條？從頭到尾都沒指出來，「我們問過好幾遍了，他們要提就提吧！我們沒有意見，就是尊重。」

至於外界質疑民進黨團在選舉前十天通過《反滲透法》，李俊俋直言，如果是為了選舉考量，「我們現在選情不錯，幹嘛要推？」現在中國滲透已經非常嚴重，應趕快處理，這一屆的責任不要推給下一屆。他也強調，《反滲透法》所規範的罰則是從法律公告日起生效，不朔及既往，這也是法律的基本原則。

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