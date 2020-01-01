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批《反滲透法》=戒嚴　馬英九元旦一臉嚴肅「下個被抓的就是我」

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▲▼馬英九出席國民黨元旦升旗典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九出席國民黨元旦升旗典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。前總統馬英九1日參加國民黨元旦升旗時，一臉嚴肅地抨擊《反滲透法》等同讓台灣再次進入戒嚴時代，他還說自己長期批評《反滲透法》，「說不定下一個就會是我！」

馬英九一上台致詞先是表示，10天之後，要選出一個讓國家昌隆，讓人民安居樂業，讓兩岸和平的政治人物，那個人是誰啊，（台下接著大喊國瑜）。

話鋒一轉，馬英九批評，立法院昨天通過《反滲透法》，這是中華民國憲政史上最黑暗、也是最恥辱的一天，等同於恢復戒嚴，台大蘇宏達教授批評故宮，結果被警察依據《社會秩序維護法》約談；同樣的，另外有一位姓陳的市民也碰到類似的遭遇，「我長期批評反滲透法，說不定下一個就會是我」。

不過，馬英九說，「我一點都不害怕」，因為《反滲透法》違憲違法，沒有程序正義，實施後會有非常多困難，讓台灣再度進入戒嚴時代，10天之後國民黨主導政局，讓違憲違法的產物消失，讓中華民國恢復元氣，撥亂反正，讓國家真正走上安居樂業。

 ▼《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲▼《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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