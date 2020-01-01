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「韓國瑜造勢圖」嚇壞英粉！國民黨媽媽桑預言逆轉　喜曝關鍵票倉

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圖、文／鏡週刊

總統大選選舉進入倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜29日在電視辯論會上火力全開，砲火全程鎖定總統蔡英文，猛K蔡政府執政不力，更放膽向多家媒體開戰。他「下猛藥」的表現，再度獲得鋼鐵韓粉拍手叫好，並在當晚台中造勢場上，成功號召滿場不畏大雨的支持者，在泥濘地中挺韓。

▲辯論會後，韓國瑜趕往台中造勢，當晚雨勢不斷，卻澆不熄韓粉熱情。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊在電視辯論會前2天、27日前往國民黨中央黨部，由黨主席吳敦義指定副主席兼祕書長曾永權出面接受專訪，剖析藍營最後階段的選戰策略。儘管在外界看來，藍營目前選情位居逆風處，但肩負選戰操盤手的曾永權，仍為立委選舉設下區域44席、不分區立委14席的目標，更強調藍營後勢大有可為，選情將倒吃甘蔗。

曾永權認為，韓流已重現，民心思變將會是這次藍營選戰逆轉的關鍵。

韓國瑜29日在電視辯論會上火力全開，砲火略過宋楚瑜，只瞄準總統蔡英文。（台北市攝影記者聯誼會提供）

曾永權坐在祕書長辦公室，四平八穩地向本刊說，國民黨這次大選的訴求是力求重返執政，並定調總統與立委聯合競選，不只總統要贏，國會席次也要過半，「保守估計，我們總統大選票數應該有贏5%以上的勝算，及國會單獨過半的機會，如果加上友軍席次，我們將可朝向獲得60席的席次努力！」

即便罷韓團體來勢洶洶，但國民黨認為反倒助長藍軍士氣，更帶動南台灣整體選情。

29日辯論會後，中台灣下起滂沱大雨，韓國瑜趕往台中造勢，1張上萬名韓粉站在泥地中的照片曝光，在網路上流傳。韓粉不畏風雨也要挺韓的決心，讓民進黨對選情不敢掉以輕心。

曾永權豎起大拇指，大讚韓國瑜日前在總統電視政見會上的表現，「是可圈可點！比預期的好！」他說，在這3場政見會後，已讓藍營支持者為之振奮，選情明顯回溫，「我對這次總統及立委選舉，深具信心。」

肩負國民黨選戰操盤的黨副主席兼祕書長曾永權，在藍營黨務及政務系統擁超過35年的資歷，靠著圓融的政治手腕及對黨內同仁的照應，在藍營內被尊稱為「媽媽桑」。這次「媽媽桑」接受本刊專訪，談及總統選情，他更大膽預估，「韓國瑜有贏對手5%選票的勝算，關鍵就在中台灣。」

曾永權在黨內曾獲得李登輝賞識、連戰拔擢、馬英九重用，被馬形容為「無可救藥的樂觀主義者」。去年九合一大選前，他首度接受本刊專訪，當時就預測藍營能奪下15個縣市長寶座，選舉結果出爐，果真應證了他的說法並非澎風。

這次大選逼近，曾永權再度接受本刊訪問，他表示，此次藍營優勢區域依然在北部，南部屬艱困選區，因此，戰略上必須靠北部多贏幾席立委來保底，並強化五五波的激戰區以求勝出，南部地區則居於防守位置，最後關鍵是決戰中台灣，如此便能全面穩住選情。

韓國瑜29日在電視辯論會上火力全開，砲火略過宋楚瑜，只瞄準總統蔡英文。（台北市攝影記者聯誼會提供）

曾永權也進一步提到，雖然南部是艱困區域，但這次雲嘉南選情相較上次選舉情勢穩定，在濁水溪以南的雲林縣及嘉義縣，他估計可望搶下1至2席，台南市也有機會突圍，另外，中部地區也已回穩，彰化縣坐3搶4，台中市目標是拿下5席。

他也透露，即便罷韓團體來勢洶洶，但在韓國瑜的「本命區」高雄市，目前約有3席立委選情穩定，其中2席甚至微幅領先，原因在罷韓遊行結束後，反倒助長藍軍士氣，也讓韓市府有機會對外宣導1年來的市政成績，「整個高雄市的氣勢，連總統（選舉）氣勢都起來了」，包含屏東縣在內，他已嗅到南部全面回升的氛圍，重回九合一選舉最後階段的「韓流」盛勢。


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