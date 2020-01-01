藍委讚韓國瑜「旋風式打法」　高嘉瑜4分鐘嗆爆：同溫層太厚？

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜在大選辯論會中抨擊媒體、3位台大法律系畢業的總統，掀起各界正反意見熱議。民進黨立委候選人高嘉瑜在政論節目中連續4分鐘開嗆，質問國民黨立委陳學聖是不是同溫層太厚，畢竟韓不僅罵民進黨，連自己人都一起罵，「感覺他這些票（知識藍、經濟藍）都不要了，他只要激進韓粉的票」，反而把中間選民和年輕人得罪光，如果繼續這樣下去，「國民黨就會跟韓國瑜一起沉淪。」

▲高嘉瑜認為藍營不能只是稱讚韓國瑜，而忽略其他有爭議的地方。（圖／記者張一中攝）

在31日播出的政論節目《新聞面對面》中，對於韓國瑜在辯論會上的表現，陳學聖認為韓的旋風式打法，每一句話都讓人印象深刻，反觀力拚連任的總統蔡英文，講完之後還有誰記得她到底說了什麼。對此，高嘉瑜立即提問反擊，「我不知道是陳學聖委員同溫層太厚，還是我的同溫層太厚，因為這幾天我在基層或者網路上、PTT所看到的言論，都跟陳學聖委員聽到的完全背道而馳。」

高嘉瑜提到，一些藍營的年輕人過去支持國民黨，是認為政黨應該要徵拔人才，選出一個好的、足以代表國民黨的人來競逐總統大位，這是他們所期待的國民黨，現在推出韓國瑜，「從選戰到現在，用盡各種低俗不堪、性暗示，甚至是三字經，在這場選戰裡面，完全沒有作為總統候選人該有的格調。」

▲韓國瑜在辯論會上的行為，有人覺得太脫序，但也有人覺得句句都有說到對手痛點。（圖／記者林敬旻攝）

除此之外，高嘉瑜認為，韓國瑜在辯論會上批評3位台大法續畢業的總統，不論是陳水扁、馬英九還是蔡英文，在批評的同時，他有拿出什麼政績或政見，證明自己可以做得比他們更好，「他不只罵民進黨、罵馬英九軟，還說國民黨神主牌蔣經國是五短身材」、「感覺他這些票（知識藍、經濟藍）都不要了，他只要激進韓粉的票」。

高嘉瑜強調，韓國瑜的行為把中間選民和年輕人得罪光，難怪像資深媒體人蔡詩萍這樣藍營的人，都覺得投不下去，如果國民黨立委持續無視這個問題，只會稱讚韓國瑜好棒棒，「繼續這樣下去，國民黨就會跟韓國瑜一起沉淪。」