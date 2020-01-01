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網稱中選會奧步「晚寄投票通知單」　事實查核中心列3點證實錯了

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記者黃翊婷／綜合報導

在距離2020總統大選只剩13天的時候，網路上曾流傳一則訊息，聲稱中選會今年刻意晚寄投票通知單，直到投票前兩天才會寄到。不過，台灣事實查核中心列出3點分析，證實這個消息是錯誤的，而且比對2016年的總統大選選舉時程，與今年的工作天數一致，並沒有刻意緊縮時程的疑慮。

▲▼台北市士林區天玉里投開票所開票作業。（圖／記者李蕙璇攝）

▲民眾投票時應攜帶本人的國民身分證、印章及投票通知單。圖為台北市士林區天玉里投開票所的開票作業。（圖／ETtoday資料照）

網路上有部分網友傳言「奧步已經開始」，直指在距離大選只剩下13天的時候，都還沒有收到投票通知單，往年應該在兩週前就收到，今年卻選在投票前兩天才會寄到，萬一過程中出錯，要補發都來不及，質疑中選會是故意晚寄。

對此，台灣事實查核中心列出3項爭議點，首先是投票通知單的寄送日期，在總統副總統選舉罷免法施行細則、公職人員選舉罷免法施行細則的條文中，皆明確記載投票通知單會在投票日前兩天送達，中選會也有發布相關新聞稿，證實這一點只是誤傳。

▲▼2018九合一大選,投票,投票所,選舉,票匭,公投,民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲其實沒帶投票通知單也可以投票，只是選務人員需要在名冊中找名字，比較花時間。（圖／記者李毓康攝）

第二個爭議點是投票通知單的發放期程，查核中心人員採訪台北市、新竹市和高雄市的區公所民政課以及選舉委員會，投票通知單皆是在投票前兩天才會送達。第三個爭議點為是否有刻意縮緊時程，比對2016年大選的作業流程，發現與今年選舉時程工作進行天數一致，從完成選舉人名冊公告閱覽到發放通知單，皆為11天，因此並沒有刻意晚寄的疑慮。

許多網友看完台灣事實查核中心公布的資料，紛紛在臉書PO文底下留言表示，「我就知道是假的」、「上一次完全沒注意到這種事」、「通常是因為鄰長還沒發啦」、「就算沒有投票單，只要本人帶著身分證到戶籍地指定的投票所就能投票了啊」。

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