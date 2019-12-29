蔡英文平常心因應辯論會　目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選進入最後倒數階段，緊接在剛結束的三場總統政見發表會後，29日首場也是唯一一場的總統辯論會將登場，總統蔡英文要「直球對決」國民黨總統候選人韓國瑜和親民黨總統候選人宋楚瑜。綠營人士透露，小英面對辯論會從容以對，目標要以扎實的政見和證據，一一拆招韓國瑜的唬爛攻擊。

總統大選電視辯論29日下午2時在公視舉辦。辯論會分為4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，四報一社擔任媒體提問人。辯論會流程分4階段，第一階段申論，3名總統候選人各有8分鐘時間，總長度共24分鐘；第二階段媒體提問，會由四報一社提問5個題目，總統候選人回答時間為2分30秒，總長度共41分鐘；第三階段交互詰問，提問人時間為1分鐘，而答題人各有2分鐘時間回答，總長度共45分鐘；最後是結論。

總統蔡英文在剛結束的三場政見發表會上靠著「脫稿演出」電爆韓國瑜。綠營人士表示，蔡英文這一年來脫胎換骨，每天面對媒體的問答考驗，演說頻率增加也越來越自然，如今已經是「小英2.0」，對辯論會當然也是平常心、從容以對。

綠營人士指出，作為執政者，在辯論會中，說明施政成果、排除不實抹黑是必要的。依照過去經驗，韓國瑜就是亂說一通，對政府施政內容數字引用不正確、資料解釋也不合邏輯，再加上空泛的形容詞謾罵一番，想必辯論會也會維持這種「鬼打牆」風格。所以總統會用扎實的證據資料去戳破這種鬼打牆招式，將韓國瑜的亂扯一一拆解。

綠營人士透露，幕僚這一星期來與總統積極準備政見會及辯論會，事實上，總統對政見內容相當堅持，主導辯論會內容的全部是總統本人。