郭台銘南下遭襲擊！立委候選人痛罵「無情無義」：今天總算認識你了

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日南下高雄幫忙站台，不料卻遭國民黨嘉義縣山區立委候選人簡明廉丟帽、辱罵五字經。對此，郭台銘辦公室回應，尊重候選人表達意見的權利。不過，回顧一整天的助選行程，郭台銘內心怎麼想，或許從諸多反應能嗅到一點端倪。

新北市第八選區親民黨立委候選人李正皓28日成立競選總部，現場除了親民黨總統候選人宋楚瑜、副總統候選人余湘，郭台銘也到場站台。宋楚瑜致詞時表示，國民黨不思改進，以前開除宋楚瑜，現在又開除李正皓。講到這裡，郭台銘立刻搶過麥克風，「我不是被開除的，我是自己退黨的，我有先見之明」，台上台下笑成一片。

▲簡明廉突然坐到郭台銘身旁，兩人氣氛尷尬。（圖／記者洪靖宜攝）

下一站，郭台銘南下替親民黨立委候選人蘇博廷站台造勢，除了感嘆親民黨處境困頓，還現場點歌，索性來個賣唱募款，氣氛頗為溫馨。之後，郭台銘坐在台下聽候選人講話，簡明廉突然闖入坐到郭台銘旁邊，一把將自己的文宣塞給對方。

當時記者沒有靠近，但隱約感覺得到2人氣氛有些尷尬，談了幾分鐘後，簡明廉先行離開。活動尾聲，郭台銘準備搭車離去，但簡明廉突然怒氣沖沖地出現，不僅狂飆髒話，痛罵郭台銘無情無義，還對著郭台銘的座車丟帽子。

▲簡明廉飆五字經，還朝郭的座車丟帽子。（圖／記者洪靖宜攝）

親民黨立委候選人蘇博廷不滿簡明廉鬧場，上前緩頰制止，並向簡表示「你的訴求郭董都有放在心上」。但兩人一言不合仍當場吵了起來，最後是工作人員上前勸說，將2人拉開，才讓鬧劇落幕。

簡明廉怒氣沖沖地表示，他想要拜訪郭台銘，但郭辦都不理他，根本一直在推託，想當初他幫了郭董很多，如今卻遭受這樣的待遇，虧他今天還特別從嘉義南下高雄，「今天終於認識他了！」

▲簡明廉痛罵郭台銘「忘恩負義」。（圖／記者洪靖宜攝）

最後一站，郭台銘再到岡山替國民黨候選人黃韻涵助選，但心情疑似受到影響，到場後就快步進場，也沒多跟群眾打招呼，倒是和同台的王金平侃侃而談，互動密切。

不過，台上主持人連喊三次「韓國瑜，凍蒜」時，坐在台上的郭、王2人沒反應，直到主持人又喊「黃韻涵凍蒜！」2人才跟著舉起右手。

▲現場高喊「韓國瑜當選」，郭王2人都沒反應。（圖／記者吳奕靖攝）

郭台銘準備離開時，有媒體問到沒跟韓國瑜同台會不會很可惜？郭台銘回應，「我們是來支持黃韻涵的，跟韓國瑜沒有關係」。與此同時，媒體也問「選前之夜會去幫韓市長站台嗎？」王金平回答，沒有收到韓陣營邀請，「應該機會不大」。

針對簡明廉鬧場一事，郭辦副發言人吳怡萱表示，台灣是民主自由的國家，他們尊重候選人表達意見的權利，但今天活動是親民黨的聯合造勢，呼籲候選人保持冷靜和理性，因為爆粗口或不當舉動都是他們所不樂見的。

▲郭台銘與王金平同台造勢，互動密切。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭台銘跟台下觀眾互動。（圖／記者吳奕靖攝）