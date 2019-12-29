蕭美琴歌廳秀開唱！賴清德站台力挺　呼籲繼續支持讓花蓮進步

▲民進黨副總統候選人賴清德與屏東縣長潘孟安來花蓮替蕭美琴輔選站台。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年的最後一個週末，花蓮立委候選人蕭美琴28日一樣行程滿檔，馬不停蹄積極爭取花蓮選民的支持。副總統候選人賴清德、屏東縣長潘孟安也特地前來花蓮替蕭美琴輔選站台，蕭美琴還在「愛花蓮歌廳秀」音樂會上分別與賴清德、潘孟安合唱，參加活動的民眾無不「嗨」翻，現場熱鬧非凡。

賴清德與潘孟安一來到花蓮，就直接與從海外遠道而來回台的台商團，一起陪著蕭美琴在花蓮市區站路口向民眾問好、拜票，與花蓮的鄉親零距離，現場也有許多民眾、甚至是來自外縣市的朋友親自來打氣、加油。

▲蕭美琴與賴清德合唱《家後》，加碼與潘孟安合唱《愛情限時批》，帶頭舞動全場。

副總統候選人賴清德表示，今天再次來到花蓮，就是因為花蓮這席很重要，台灣要贏的關鍵就是總統要連任、國會要過半，國會要過半的關鍵就是花蓮這席要勝選。屏東縣長潘孟安也強調，很多政治人物都會作秀，但蕭美琴的「缺點」就是不會作秀、不會吹牛，他只會實在做事，一心為花蓮服務；他還強調，蕭美琴的「向人民報告」政績文宣詳細記載四年來每一天在國會問政、為花蓮服務的紀錄，是他看過最優質與專業的立法委員。

立委蕭美琴連任競選總部也特別在下午在吉安勝安宮廣場舉辦「愛花蓮歌廳秀」音樂會活動，邀請到蔡小虎、曹雅雯與許富凱等知名台語歌手齊聲獻唱。最特別的是，平常難得在公開場合唱歌的蕭美琴也與賴清德合唱《家後》，更加碼與潘孟安合唱《愛情限時批》，除了唱歌之外還帶頭舞動全場。

▲蕭美琴與蔡小虎熱歌勁舞。

賴清德指出，蕭美琴出生於台南，是台南的女兒，來到花蓮服務之後就如同「嫁」給花蓮，因此賴清德以代表「娘家」的身份來與蕭美琴對著花蓮鄉親合唱《家後》，更具意義。潘孟安在開唱前則謙虛說他不太會唱歌，開玩笑說希望大家就算聽完他的獻唱之後還可以「繼續」支持蕭美琴；蕭美琴更是難得在舞台上搖身一變成為唱跳歌手，帶頭與潘孟安唱跳《愛情限時批》。

蕭美琴則是表示，無論外界如何抹黑或是操作，他的立場與態度都是勇敢無懼，持續以默默做事、實在做事的精神爭取花蓮鄉親的支持，並呼籲花蓮人無論平時在何處打拼，都要在明年1月11日回來花蓮並出門投票，支持讓花蓮更好的力量，讓每一位花蓮人成為讓花蓮進步的推手。

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