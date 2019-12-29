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陸駐美大使崔天凱：台灣選舉是「中國台灣省的地方選舉」

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▲中國大陸駐美大使崔天凱於19日在慶祝澳門回歸20周年招待會上表示，美國一再干涉相關事務，挑戰「一國」、破壞「兩制」。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館官網）

▲大陸駐美大使崔天凱。（圖／翻攝自中華人民共和國駐美利堅合眾國大使館官網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐美國大使崔天凱27日受訪時表示，「必須明確，台灣地區的選舉是中國台灣省的地方選舉」，大陸和台灣同屬一個中國，都是中國的一部分，中國的主權和領土完整不容分割。 於此之前，他也曾提到中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

根據《央視新聞》客戶端，崔天凱27日接受中國國際電視台（CGTN）訪問，主持人問道，明年台灣地區選舉會否導致中美關係中的涉台因素進一步突出？中方是否做好了應對準備？

崔天凱回答，必須明確，台灣地區的選舉是中國台灣省的地方選舉。至於美方，已在中美三個聯合公報中承諾一個中國政策，希望他們恪守這一承諾。一個中國原則的含義非常清楚，即世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，都是中國的一部分，中國的主權和領土完整不容分割。

他表示，中美關係中歷來不乏挑戰和問題，「但這組重要雙邊關係的韌性在於我們始終有能力克服困難，解決問題，直面挑戰，勇往直前。正是這一點令我們毫不畏懼。不論問題有多大、多嚴重，我作為大使以及我們駐美使館的職責就是直面挑戰，竭盡所能解決問題。」

崔天凱於19日出席慶祝澳門回歸20周年招待會時曾表示，一段時間以來，美國一些勢力不斷插手香港事務、干涉中國內政，縱容支持暴力犯罪活動，其實質就是要挑戰「一國」、破壞「兩制」，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

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