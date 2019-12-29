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後援會陸續成立　黃啟嘉：環島高速公路勢在必行

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▲▼「韓國瑜、黃啟嘉後援會」陸續在瑞穗鄉、玉里鎮成立，強調黃啓嘉是國民黨唯一花蓮立委候選人。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

「韓國瑜、黃啟嘉後援會」陸續在瑞穗鄉、玉里鎮成立，強調黃啓嘉是國民黨唯一花蓮立委候選人。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮中南區國民黨員熱烈集結，「韓國瑜、黃啟嘉後援會」28日分別在瑞穗鄉、玉里鎮陸續成立，來自各村里民眾熱烈支持立法委員候選人黃啟嘉，國民黨黨旗揮舞在會場上，感動無數民眾的心，不畏威權逼迫，勇敢打擊滿天飛舞謠言，熱烈沸騰的情緒，感受到花蓮鄉親渴望改變的決心。

「韓國瑜、黃啟嘉瑞穗後援會」28日上午進行成立大會，前鄉長饒欣奇表示，謝謝大家不怕威嚇前來，國民黨團結才會壯大。縣黨部主委張峻表示，329密碼代表黨青年為國奉獻。三強鼎立才是事實，瑞穗鄉一定要衝破1/3，國民黨將重返執政。國民黨不要讓綠營看笑話，要集中選票支持國民黨候選人，改變會承受壓力，但是為了未來美好的未來，大家一定要集中力量。

▲▼「韓國瑜、黃啟嘉後援會」陸續在瑞穗鄉、玉里鎮成立，強調黃啓嘉是國民黨唯一花蓮立委候選人。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

縣議員蔡啟塔說，只要國民黨有困難，一定會挺身而出，現在什麼都不怕，就怕善良被打壓。有人長期親民黨、國民黨、無黨，誰是正藍不用多說，今年在初選後到正式提名只有黃啟嘉。一年前國民黨提名徐榛蔚，議員全力支持縣政，支持預算，結果現在用行政資源壓迫，用棄保還有「一個」（司法案件）還沒解決。國民黨地方行政首長，不敢站出來，沒有擔當，對鄉親如何交待。過去受黨栽培，現在黨有困難不能站出來，對黨員如何交待？

國民黨花蓮縣黨部前秘書長邱永双強調，3號黃啟嘉現在和未來都是我們的靠山，痛批假新聞，陳菊是去拜訪邱展謙，當時在場就一起合影，照片被移花接木講成綠營找藍營密謀，這是有心人刻意操作。有人在花蓮廿年，有做過什麼真正對花蓮好的政策嗎？做了30年公職，希望世代交替。一代一代才能更好。黃啟嘉不是素人，而是「樹」人，樹幹粗壯、枝葉茂盛，以後一定會是大家的靠山。

黃啓嘉團隊下午到達玉里鎮接續成立後援會大會，由玉里鎮黨部主委潘月霞主持，包括縣黨部主委張峻、黃復興黨部主委張源吉、中央黨部組發會副主委林有志、縣議員蔡啟塔、黃鈴蘭等人都到場表力挺支持，團結的氣勢強大，也用行動破除國民黨分裂謠言，告訴花蓮民眾不要被正藍的口號混淆，要認清國民黨立法委員候選人黃啟嘉。

▲▼「韓國瑜、黃啟嘉後援會」陸續在瑞穗鄉、玉里鎮成立，強調黃啓嘉是國民黨唯一花蓮立委候選人。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

黃啓嘉強調，環島高速公路絕對勢在必行，也會盡力推動完成。

黃啓嘉表示，如何讓花蓮南區與北區發展一樣是整體發展的重點。民進黨執政缺乏核心價值，民眾受到威脅不是被捍衛，最近民進黨推反滲透法，對人權兩岸和平增加不穩定因素，民進黨在執政過程中多數只為了利益。還有年金改革完全犧牲國家誠信，溯及既往，過程中傷害軍公教尊嚴，讓國家員工失去向心力。所以，最重要的是下架民進黨，更重要的事上架國民黨，上架韓國於上架黃啟嘉為大家服務。

黃啟嘉也提到花蓮南區很多問題，交通問題最急迫，環島高速公路最重要的一段是花東公路，也是中南區發展命脈，高速公路花東縱谷寬度有限，再蓋一條路要增路廊，一但快速道路興建之後，花東永遠沒有高速公路。為了花蓮中南區發展，環島高速公路絕對勢在必行，也會盡力推動完成。

黃啓嘉強調，花蓮僅有一位立委力量有限力道不夠，照顧偏鄉弱勢是國民黨價值，是中華民國價值，要求中央黨部當選之後，國民黨全國立委共同支持花蓮的發展，中央黨部所有不分區立委在花蓮成立聯合服務處，強大花蓮在國會的力量。

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