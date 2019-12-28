抨擊政府強推「反滲透法」　馬英九：蔡總統不要這麼獨裁

▲馬英九出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委候選人李彥秀今（28日）上午舉辦造勢大會，前總統馬英九、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫、新北市長侯友宜等國民黨大老均出席。對於民進黨近期力推「反滲透法」要在31日三讀通過，引起外界關注。對此，馬英九致詞前接受媒體訪問時表示，「我覺得這很不合理，這麼重要的法案並沒有行政院的版本，我覺得蔡總統不要這麼獨裁。」

馬英九今日出席李彥秀造勢大會時被問到反滲透法要拚三讀通過一事，他說，「我覺得這很不合理，這麼重要的法案並沒有行政院的版本，立法院又不經過一讀，這樣的協商，我覺得意義不大，尤其一旦實施之後，窒礙難行的機會非常的高，我覺得蔡總統不要這麼獨裁」。

▲朱立倫出席李彥秀港湖大團結造勢。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九在台上演講時繼續抨擊民進黨總統候選人蔡英文的論文，還說台灣不需要違憲的總統、斷交總統、獨裁總統和不誠實的總統。

朱立倫到場時也談到反滲透法，他表示，國家安全人人有責，不管國民黨、民進黨都全力的支持，我們的立場一定是堅定中華民國，堅定國家安全，但是不要用國家安全當大帽子，試圖政治操作，尤其反滲透法是沒有經過一讀、二讀，這個案子也沒有經過公聽會，聽聽大家的意見，就想在年底前想通過，這完全違反民主機制。

另外，針對核能發電一事，朱立倫說，「我從來都推動綠能，但是民進黨應該要告訴民衆，他花了那麼多我們的錢，到底綠能推動的如何？至少到去年我們綠能所佔的比沒有什麼增長，這是我們最大的疑慮，如果我們火力全開用肺發電，這才是民眾最大的疑慮」。