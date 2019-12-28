新潮流架空蔡英文？林飛帆酸：韓國瑜該擔心的是國民黨如何團結





▲第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時落幕。針對韓國瑜在政見會中批評蔡政府被新潮流控制，蔡英文反酸韓國瑜，「你選的是總統，不是民進黨主席」。民進黨副秘書長林飛帆28日受訪時酸韓國瑜，對民進黨的理解很有問題，他該擔心的應該是國民黨如何團結。

韓國瑜在發表會中自稱是「百年難得一見的政治奇才」，接著痛批蔡英文已被新潮流架空，「新潮流借雞生蛋，在民進黨裡面控制了民進黨，吃香喝辣，結果白天總統是蔡英文，晚上總統是新潮流」。

林飛帆28日一早替黨內立委候選人鄭寶清站台，對於韓國瑜稱蔡英文被新潮流架空，他傻眼回應，看到韓國瑜對民進黨的理解只有新潮流，很替他擔心，民進黨三十年來在民主道路上的組成與競爭，不是簡單一句話可以解釋，「或許他可以不用琢磨在民進黨內部派系，今天國民黨如何整合和團結，才是他比較需要擔心的問題。」

林飛帆強調，民進黨不是一言堂，在三十多年來民主化的過程中，本來就不會只有一種聲音、一種論述，對政治和政策也當然會有不同的想像，不過這都是正常民主化的過程。反倒是韓國瑜應該去了解，國民黨內部對於韓市長今天與中國大陸的路線，許多藍營黨內人士也很不滿。