「我比他更好」看板對話　洪秀柱強調打正面選戰

▲洪秀柱推出「我比他更好」選舉看板，在與王定宇「前進的力量」看板旁，洪秀柱照片一手就指向隔壁的王定宇照片，傳達「我比他更好」對話畫面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委選戰進入最後兩周的近身肉搏階段，中國國民黨前主席、前立法院副院長洪秀柱，投入台南市立委第六選區立委選舉，對戰民進黨立委王定宇，近日在洪秀柱在街頭掛上「我比他更好」的大型選舉看板，和相鄰的王定宇看板在街頭「對話」，希望能帶來「比好」的正面選舉，尋求選民支持。



洪秀柱表示，選舉是比好，不是比爛，是比品德、比能力，而不是負面選舉。對手王定宇在4年前雖然拿到高票，但她歷任8屆立委、立法院副院長、國民黨主席，還參選過總統，帶了豐富的參政資歷來服務台南，全力求勝、為民服務。



洪秀柱強調，她可以很自信的告訴選民，無論是對中華民國憲法的忠誠度，對國家大政方針與預算、法案的專業問政能力，對立法院議事的熟稔程度，乃至於對選民的服務熱忱，和對手王定宇進行總合戰鬥力比較 ，一定是「我比他更好！」



洪秀柱推出的這塊「我比他更好」選舉看板，位置就在台南市東區中華路與裕農路口的後甲圓環上，而且還特別選在與王定宇「前進的力量」看板毗鄰而立，大幅的洪秀柱的照片，一手就指向隔壁的王定宇，向過往的人車傳達「我比他更好」，展現正面選舉的風度，也製造了一幅輕鬆對話畫面，希望在緊繃的選戰中，也不必太過嚴肅。

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