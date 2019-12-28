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新竹高中＆新竹女中模擬投票　蔡英文獲58.4%！狂電韓國瑜和宋楚瑜

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▲竹中竹女模擬總統投票結果。（合成圖／記者林敬旻、李毓康、周宸亘攝）

▲新竹高中與新竹女中模擬選舉投票，蔡英文獲過半支持。（圖／ETtoday資料照，數據來源「2020竹中竹女聯合模擬投票」）

記者陳羿妏／新竹報導

距離2020總統大選僅剩14天，新竹第一志願新竹高中與新竹女中於23至25日期間進行選舉模擬投票。臉書粉專「2020竹中竹女聯合模擬投票」便公佈結果，總統蔡英文得票率高達58.4%，國民黨總統候選人韓國瑜僅14.7%，親民黨總統候選人宋楚瑜則獲27.0%，韓宋2人差距12.3個百分點。

以27日公佈的投票數來看，其中支持率過半達58.4%的總統蔡英文得493票，遠超過宋楚瑜27.0%的227票，和韓國瑜14.7%的124票，此次竹中與竹女的有效票數共844張，無效票則是31張。

政黨票獲最高票數的是台灣民眾黨共228票，位居第二的是時代力量有209票，民進黨則列為第三有161票，以下為其他得票數，第4為國民黨共79票、台灣基進34票親民黨32票、綠黨21票、國會政黨聯盟16票、喜樂島聯盟14票、中華統一促進黨13票、安定力量8票、一邊一國行動黨8票、宗教聯盟6票、合一行動聯盟3票、新黨3票、台灣維新3票、台澎黨1票、台灣團結聯盟1票、勞動黨0票，無效票共22張。

▲新竹高中與新竹女中進行選舉模擬投票，蔡英文獲高支持。（圖／翻攝臉書粉專「2020竹中竹女聯合模擬投票」）

▲▼新竹高中與新竹女中模擬投票結果，台灣民眾黨得最高票。（圖／翻攝臉書粉專「2020竹中竹女聯合模擬投票」

▲新竹高中與新竹女中進行選舉模擬投票，蔡英文獲高支持。（圖／翻攝臉書粉專「2020竹中竹女聯合模擬投票」）

高中生目前雖無投票權，但從結果能稍為了解現今學子對於政治的想法，對此「2020竹中竹女聯合模擬投票」也PO文強調，他們的開票結果僅代表校內學生對於此活動之參與，不代表本粉專之立場抑或是校方之立場，並再次聲明，正確資訊以此平台發布的為主。

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