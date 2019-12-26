韓國瑜喊「貪汙吃豬膽」　陳其邁酸：總統政見會應該講政見比較好





▲韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜25日在第二場政見會中再出招，這次稱若自己貪汙，要在監獄裡每天吃豬膽。對此，行政院副院長陳其邁26日受訪時酸，總統政見會應該講政見比較好。

在首場辯論會中稱自己若貪汙放棄假釋、每天只吃一餐的韓國瑜，這次再加碼，強調如果貪污，他會跟典獄長講，一天只給他一頓飯，也拜託像是勾踐一樣，每天要含一口豬膽，每天早上讓他嚐一下豬膽，「怎麼能貪汙？」

對於韓國瑜說法，陳其邁相當不以為然。他26日受訪時酸，國家領導人選的是總統，不是選總機，也不是用這種斬雞頭的方式在回應特定議題。針對貪汙議題應該是討論司法改革或廉能吏治提出看法及主張，其實大家應該不太關心吃豬膽或熊膽。

陳其邁強調，應該是制度上對整個廉能吏治、司法改革有一些具體看法，「這種講法，其實很多談話性節目講講就好，但是總統大選政見會應該講政見比較好，不要迴避問題。」

至於總統蔡英文則在25日政見會中正面回擊韓國瑜貪汙相關指控。她強調，韓國瑜指控蔡政府貪汙，說了半天卻一個實際的案例都沒有，都是憑空猜測，甚至連慶富案都算進來了。她強調，慶富案是馬政府時代的弊案，是蔡英文在替國民黨善後。

蔡英文問韓國瑜，還記不記得國民黨任內的重大弊案，「還記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文嗎？」她進一步問到，韓國瑜在政壇的大哥，當初引薦他做了北農總經理，因為收賄三千萬，被判刑8年在關。

蔡英文問韓國瑜，上一次政見會說如果自己貪汙願意放棄假釋，一天只吃一頓飯，這句話要不要拿來問自己的老大哥。