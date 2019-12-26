總統大選辯論會12/29公視登場　內湖康寧路周遭全天交管警籲改道

▲因應總統候選人電視政見辯論會，內湖警方將進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會12月29日14時江在台北市內湖區康寧路「公共電視臺」舉辦，警方為維護各組總統候選人安全，以及場所周邊交通秩序與，內湖警方26日宣布當天將實施彈性交通疏導管制措施。

內湖警方表示：當天康寧路交通管制時間將從29日凌晨2時起至18時止，警方會視候選人以及辯論會舉辦撞況，機動提早或延後解除管制。當天的道路交通管制範圍北起成功路5段450巷21弄、康寧路3段11巷。東至康寧路3段75巷186弄、南沿康寧路3段99巷39弄、西迄康寧路3段，警方表示上述範圍內道路當天都會進行彈性管制。

內湖警方呼籲，當天內湖地區民眾以及用路人可收聽警廣等電臺插播路況報導，警方也呼籲請駕駛人隨時收聽，提前改道行駛，儘量避開管制區及遵守各路口員警之指揮疏導，避免耽誤開車通勤行程。

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