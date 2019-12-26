快訊／遭王浩宇爆料「120萬收買派系」　林富男告了！

▲民眾黨中央委員林富男前往地檢署控告王浩宇加重誹謗。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪正達、翁進忠／高雄報導

桃園市議員王浩宇爆料，台民黨主席柯文哲指派中央委員林富男，以120萬的代價收買前林園鄉長黃兆呈，爆料一出後，林富男氣的要王浩宇24小時內道歉，否則提告；26日下午，林富男在黨籍候選人的陪同下，前往高雄地檢署正式對王浩宇提告加重誹謗罪，林富男表示，王浩宇不但霸凌了他也霸凌了柯文哲，此風不可長。

林富男指出，中央黨部在今年8月17日任命他為高屏澎東區域立委提名總指揮，黃兆呈從新聞曝光便與他見面4次爭取加入台灣民眾黨，他從來沒主動找過黃，且民眾黨入黨最大的要求就是清廉，他不可能拿錢去找人入黨，且民眾黨總經費加起來不超過1000萬。

被王浩宇爆料錄音檔後，林富男立即致電黃兆呈求證，黃答覆「不可能錄音」，問題可能出現在當時的助理身上，不過當天帶去2名助理都已離職，如果助理錄音後將檔案拿給王浩宇爆料，只為了提高綠黨的政黨票，非常不足取，所以對王提告「加重誹謗罪」。

▲林富男在黨籍候選人的陪同下前往地檢署提告。（圖／記者翁進忠攝）

林富男也說，當出婉拒黃兆呈入黨主因是，民眾黨提名要通過3個程序，分別是提名審議委員會、提名委員會最後在進入中央委員會同意後，才會有被提名的資格，黃可能在中間某一過程就被刷掉，最後當然也沒提名，更沒加入民眾黨，這是事實。

對於錄音檔中「120萬元收買」一事，林富男也嚴正駁斥，他當初對黃兆呈說「你一定要加入嗎？本黨沒錢，最多也僅會補助登記費20萬元，而且必須具有黨內被提名身分才有，且最高最高也才100萬，有必須要爭取到這種程度嗎？用無黨籍身分選不是更好」。

林富男也痛批，王浩宇長期透過網路霸凌別人，跟楊蕙如沒什麼兩樣，且此風不可長，請地檢署受理偵辦，這個爆料不但傷害了他，也傷害了黨主席柯文哲。

▲林富男指出，王浩宇的網路霸凌行為已傷害了他及柯文哲。（圖／記者翁進忠攝）

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