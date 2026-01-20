留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

▲台灣芋頭酥成功打破外國人對芋頭神祕的偏見。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣經典零食魅力無窮，近日一名女網友在網路論壇分享一段有趣的留學經歷，她在菲律賓宿霧就讀語言學校期間，將母親在行李箱塞入的5款台灣零食分給同學，沒想到這些平時隨手可得的點心竟在異鄉引發「校園暴動」，更讓她的座位在下課時間瞬間化身為「小型聯合國」，成為絕佳的社交破冰神器。

該名網友在Dcard上發文指出，原本擔心零食佔據行李重量，卻沒想到這些美食成了她在學校的生存護身符。在分享的名單中，最具代表性的鳳梨酥依然是外國人的首選，酥脆外皮與內餡的搭配深受日韓同學喜愛；而結合鹹甜口感的牛軋餅則讓人大感驚喜，甚至有外籍朋友開玩笑表示想為了這款零食飛來台灣。此外，被譽為國民外交之光的義美小泡芙，因口感酥脆且甜度適中，比國外甜膩的餅乾更耐吃，深受各國師生好評。

不僅如此，包入濃郁花生醬的內餡蛋捲也令外國人感到震撼，顛覆了他們對空心蛋捲的認知，連學校老師都會主動詢問是否還有剩餘。而帶有紫色螺旋紋路的芋頭酥，則以綿密不甜膩的口感征服了原本對芋頭持保留態度的同學，雖然保存期限短且體積大，但其受歡迎程度讓原PO直呼外交價值極高。

文章曝光後引發大批網友共鳴，紛紛留言分享類似經驗，有人提到帶牛軋餅去美國分享同樣造成轟動，也有人笑稱小泡芙魅力大到讓外國朋友吃到變「泡芙人」。許多留學生與曾在海外工作的網友感嘆，食物確實是最好的外交工具，即便平常在台灣吃到膩，但在異國他鄉看見外國人發現新大陸般的滿足神情，確實讓人感到既自豪又值得。