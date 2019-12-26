蔡英文總部青年「半線丸」挺進彰化　號召年輕人返鄉投票

▲立委林靜儀到彰化為陳素月及洪宗熠輔選。（圖／立委陳素月競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

蔡英文彰化競選總部青年部開著「半線丸」選舉戰車， 26日挺進彰化縣，由立委林靜儀，一路從員林出發，沿街車掃到溪湖，陪同到第四選區立委陳素月、第三選區立委洪宗熠掃街拜票拉抬聲勢，也宣傳青年部即將於29日在溪湖糖廠舉辦的「過半線音樂會」，號召青年務必返鄉投票。

▲立委林靜儀開著「半線丸」選舉戰車到彰化為陳素月輔選。（圖／立委陳素月競辦提供）

林靜儀呼籲選民要把選票投給正確的人，更強調，2016年通過的前瞻預算有很大一部分基礎建設的規畫，但如果國會未過半，未來這些有助於兒托、老年照護的經費可能面臨刪減。

陳素月表示，對自己和洪宗熠委員在任內的問政表現有信心，相信選民會選擇認真、勤勞的立委連任，來為人權與自由把關，守護台灣主權，並且推動在地發展，把建設帶回地方，讓年輕人能有更好的機會。

此次也加入彰化青年部的前彰師大學生會長黃羿閔表示，青年世代勇於承接民主深化的拚勁，週日即將登場的「過半線音樂會」，就是彰化青年要讓大家看到家鄉需要耕耘，「青年參政」所投入的創意與努力能夠改變家鄉，所以要鼓勵年輕人返鄉投下關鍵一票，表達「護國會守彰化」的決心。

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