年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今（20）日發文分享職涯困境，表示自己擔任小主管職，年薪加獎金約200萬元，因部屬能力極強、自我運作順暢，導致她除了偶爾處理出包狀況外，幾乎無事可做。近日主管要求她撰寫OKR（目標關鍵字）考核績效，讓她感到心虛且缺乏意義，甚至動念回歸家庭，引發網友熱議。

部屬忙翻天 唯獨自己「沒事做」

女網友在Dcard透露，目前已在職三年多，身為主管只需分派工作並向上呈報，由於下屬非常給力，她成了全公司最閒的人。最近主管似乎察覺異狀，要求她列出績效目標，讓她不知如何生出內容，加上近期投遞新履歷皆石沉大海，她不禁開始思考是否乾脆離職，回去當家庭主婦。

她坦言，雖然先生年薪也有200萬元，但若辭職家中收入將減半，生活品質恐受影響，讓她陷入兩難。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網友傳授「裝忙」秘訣與交差妙招

針對原PO的煩惱，多數網友不建議輕易離職，認為閒領200萬元是難得的職缺。有人提議利用AI生成OKR範本交差，並提醒她必須「學會裝忙」，避免被高層發現冗員風險，「既然不缺這份工作的話，我會繼續維持現狀，等他裁員」、「網路上找幾個OKR模板，最後再潤一下就可以交差了」、「妳千萬別請長假，不然會被發現公司有沒有妳都沒差」、「當然要開始裝忙啊，閒閒可以領年薪兩百不香嗎」。

更有網友比喻，某些職位就像「石敢當」，表面上看來無功能，不過一旦移走，整個系統就可能卡死，「專業管理者的價值不在於瑣事，而是在於部屬出包時能迅速解決。」

留言大歪樓！一票人求內推

這篇貼文也釣出不少上班族，紛紛對原PO的處境表示羨慕，「求內推」、「想做你的工作，可以內推嗎？」「排隊（？」「求內推」、「跟妳換」。

