國際

阿蘇觀光直升機搜救暫停！目擊者還原：濃霧茫茫「突傳砰一聲」

▲▼熊本阿蘇火山發生觀光直升機失聯事故。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿蘇火山觀光直升機失聯，現已因入夜而停止搜救。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機失聯，現已發現疑似機體殘骸，但機上2名台灣乘客及64歲日籍飛行員，依然生死未卜。目前搜救行動因入夜而暫停，預計明日清晨重啟，目擊者也向媒體透露意外發生時的情況。

視線不佳　火山口曾傳巨響

NHK報導，阿蘇山中岳火山口附近「阿蘇山上事務所」一名火山口監視員表示，當時火山口周邊「除了原本噴發的白煙，還籠罩著濃霧，所以能見度很差，到處都是白茫茫的。」

另據《每日新聞》，一名當時人在火山口附近的66歲男性警衛憂心表示，「11點多時，我聽見『砰』的一聲巨響。因為觀光直升機平常都會往火山口的方向飛去，當時心裡就在想『該不會是出事了吧……。』」

疑發現機體殘骸　3人生死未卜

歷經5小時搜索後，當地時間下午4時10分，警消已在阿蘇中岳第一火山口東北側的斜坡上，發現疑似機體殘骸，肉眼辨識機身編號後，確認為失聯直升機，機身嚴重破損且目前難以靠近。

不過，機上台籍41歲男性、36歲女性與64歲日籍飛行員依然生死未卜。

失聯前曾呼救　飛航行蹤曝光

根據日本國土交通省資料，這架「羅賓遜R44」（Robinson R44）4人座單引擎直升機，由總部位於岡山市的「匠航空」公司營運，原訂飛行路線為巡覽草千里及阿蘇山上空後返回，全程僅需約10分鐘。

Flightradar24紀錄顯示，直升機於當地時間10時52分起飛，10點54分時位於火山口西北方約5公里處，當時高度約1000公尺，時速150公里。隨後，直升機持續爬升並向南移動，10點58分在第一火山口附近從雷達上消失。

消防單位透露，上午11時4分左右，乘客的智慧型手機碰撞偵測系統發出「強烈撞擊」通報，但回撥時已無法接通。國土交通省也指出，失聯直升機曾於上午11點左右，在火山口附近發出求救信號，目前仍在確認該信號是因墜落撞擊而自動觸發，還是人員手動發出。

▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

同機型前年5月也出事

失聯直升機當天已是第3趟飛行任務，駕駛員為經驗豐富的資深機師。阿蘇卡德利動物樂園已宣布，無限期停止所有直升機觀光服務。

值得注意的是，同設施同型號觀光直升機，2024年5月才發生迫降意外，造成飛行員及2名乘客一共3人重傷，日本運輸安全委員會至今仍在調查此案。

01/18

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

