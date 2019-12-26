高市府批罷韓「失明失聰」　陳其邁：沒必要辱罵選民





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

主張「罷韓」的團體「Wecare高雄」26日至中選會遞交三萬份罷免韓國瑜的連署提議書。不過，高雄市府卻批評，特定團體選擇性「失明失聰」，看不見市府一年來的亮眼成績單。對此，行政院副院長陳其邁下午受訪時批評，沒有必要辱罵選民。

「Wecare高雄」罷免韓國瑜行動並未因為上星期50萬人罷韓遊行結束而告終，號稱「霸韓4君子」的發起人尹立、陳冠榮醫師、李醫師、張博洋等人，26日上午9時30分前往中央選舉委員會遞交提議連署書，只要提案成功，最快可以在2020年5月左右進行罷免韓國瑜市長投票。

民團表示，五大罷免理由分別是唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始；唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失；唯有罷免韓國瑜，才是挽救高雄市政的唯一機會；唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力滲透的威脅；唯有罷免韓國瑜，才能避免歧視言論傷害台灣及高雄的國際形象。

對於民團罷免韓國瑜，韓市府批評，這1年來市府團隊努力不懈，繳出亮眼的政績單，若特定團體要選擇性的失明失聰、不聽不看，市府只能表示遺憾。市府強調，高雄擁有善良的市民，對於罷韓團體動作一切尊重，高市選委會將在收到中選會轉送的提議人名冊後，深入了解相關內容，依規定辦理。

對於高市府批評特定團體失明失聰，陳其邁26日受訪時批評，「我想民主社會應該是要虛心接受選民的批評，當然難免施政一定有人贊成有人反對，對於人民罷免權利，沒必要辱罵選民，罵意見不一樣的人失明又失聰，這種挑釁大可不必，應該平常心看待不同意見。」