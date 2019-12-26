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蘇巧慧＋花媽拜票力推「護樂齡尊嚴」　黃志雄＋侯友宜疊杯拚「改善體育環境」

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▲新北市議員蘇巧慧合體花媽拜票，立委候選人黃志雄合體新北市長侯友宜玩疊杯拚改善體育環境。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧直播畫面、黃志雄直播畫面）

▲新北市議員蘇巧慧合體花媽拜票，立委候選人黃志雄與新北市長侯友宜玩疊杯。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧直播畫面、黃志雄直播畫面）

記者吳美依／綜合報導

新北市第五選區立委蘇巧慧25日表示，聽到選區長輩們的心聲後，已經爭取將驗票閘門上的「老人」二字改成「敬老」，「維護樂齡族尊嚴」，今（26）日合體總統府秘書長陳菊，一起在鶯歌陶瓷博物館前的路口熱情說早安。國民黨立委候選人黃志雄24日與新北市長侯友宜挑戰「疊杯」，一起提出增設運動中心、運動據點的政見，「改善體育環境、為體育發聲」，今日再與前台北市長郝龍斌一起走訪鶯歌市場拜票，吸引大批選民開心合影。

▲新北市立委蘇巧慧爭取維護樂齡族尊嚴。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧爭取維護樂齡族尊嚴，希望大家都能更在更友善的環境中生活。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧25日表示，11月初接獲長輩選民陳情，每次搭乘火車，進站刷敬老票時，總會看見驗票閘門上的「老人」二字，心裡感覺不太舒服，她立刻反應把「老人」改成「敬老」，台鐵方面也毫不怠慢，11月底就已全線更新完畢，「維護樂齡族尊嚴！」

【 #巧敖早直播】 花媽來幫巧慧加油了！

【 #巧敖早直播】 花媽來幫巧慧加油了！ 我和 陳菊(花媽) 秘書長，正在鶯歌陶瓷博物館前路口，和大家道早安，歡迎加入直播一起為巧慧加油，也歡迎到現場捕捉野生花媽哦！ #1號蘇巧慧 #1定留國會

蘇巧慧發佈於 2019年12月25日 星期三

蘇巧慧提到，台灣正式成為高齡化社會，「政府推出了許多相關政策福利來照顧長者，但在細節上，對於長輩的尊重還有許多進步的空間」，強調收到問題以後，一定迅速解決，讓大家都能在友善環境中生活。她今（26日）一早也與總統府秘書長陳菊一起到鶯歌陶瓷博物館前的路口拜票，與路過的鄉親揮手道早安，號召大家一起「團結起來挺巧慧」。

聖誕節

#讓體育環境變得更好 後天的環境對一個體育人有多大影響力！可能不是大家所能想像得到的。環境就像是老師，總是不經意的影響著我們體育人的每一步。 在體育的世界裡，造就出許多不同的體育英雄，但在什麼樣的地方，什麼樣的環境，就會造就出什麼樣的人，所以我常在思考，如果可以為體育人多爭取一些更好的環境，對我而言就是一件很重要的工作，假如有一天我們台灣的體育環境跟世界有一段差距時，也許會在不知不覺日久就會被同化了，所以環境所產生的魔力也是難以抗拒的。 台灣體育要好，先要讓我們體育環境變得更好。就像是一個班級要好，先要培養良好的讀書風氣。當一個體育人牽起另一個體育人，這樣我們台灣的體育，才有更多的機會走向更高的舞台，而環境就成了我們很重要的一環。 #環境成就一個人 #為體育發聲 #改變成就未來 #祝福大家 #merrychristmas #聖誕快樂 #新北市長 侯友宜 #奧運銀牌 #黃志雄

黃志雄發佈於 2019年12月24日 星期二

黃志雄24日與侯友宜挑戰「疊杯」，雙雙笑得樂不可支，最後由市長以些微差距獲勝。他提到，疊杯國手「柔柔」是選區樹林之光，以後也將成為國家之光，對於體育人而言，環境真的非常重要，但台灣的體育風氣與條件仍需要改善，才能夠改變、成就未來，因此，兩人一起提出增設運動中心與據點，一起拚「新北動健康」的理念。

▲新北市立委候選人黃志雄與前台北市長郝龍斌到鶯歌的菜市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

▲黃志雄與前台北市長郝龍斌到鶯歌的菜市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄今天參加《卿訴琳聲來尬聊》節目，與「神秘嘉賓」郝龍斌一起掃街，在鶯歌的菜市場掀起一陣熱鬧氣氛，兩人頭戴聖誕帽，親切與選民握手、拜票，民眾開心求合影，妻子、現任議員洪佳君也與民眾「搏感情」。他表示，許多人看見郝前市長都直呼好開心，「有機會一定再邀請郝市長過來走走。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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