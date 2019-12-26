「拒絕賄選、檢調硬起來」　吳志揚拜會檢調提供「賄選情資」

▲桃園市立委第二選區候選人吳志揚競選總部26日舉辦「拒絕賄選、檢調硬起來」，邀請執業律師成立抓鬼大隊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第二選區立委候選人吳志揚26日在新屋競選總部召開「拒絕賄選、檢調硬起來」記者會，會中邀請7位執業律師成立抓鬼大隊，並在市區遊行宣示反賄選決心，吳志揚還拜會檢調單位，提供選民提供的「賄選情資」供檢調參考，吳志揚指出，第二選區賄選傳聞甚囂塵上，呼籲選民勇於檢舉賄選、拒絕賄選，讓守法候選人有公平參選機會。

針對賄選傳聞嚴重，吳志揚上午在新屋競選總部邀請康英斌等7位執業律師向選民與支持者說明選區內賄選嚴重情形，康英彬說，民主制度是透過乾淨選舉選出才學俱優的人，如果破壞這個模式，就選不出真正的好人才，賄選行為除了給予現金、物品外，招待吃喝玩樂或者欠錢不用還等，都是犯法行為，且只要雙方講好即構成犯罪。

新屋前區長徐同治也說，新屋區是個很純樸農村社區，但卻成賄選者天堂，去年的里長、議員選舉就是「賄聲賄影」，但檢警沒有掌握直接證據下，包括他與其他參選人深受其害敗選，呼籲檢警調落實查賄，鄉親拒絕賄選、檢舉賄選，讓賄選遠離新屋。

▲桃園市立委第二選區候選人吳志揚拜會桃園地檢署，希望檢方不分黨派積極查賄。（圖／記者沈繼昌攝）

吳志揚帶領律師團隊宣示成立「抓鬼大隊」，並在新屋市區遊行宣誓反賄選決心，隨後先後前往桃園地檢署拜訪襄閱主任檢察官林秀敏與桃園市調查處副處長陳在鋒等人，提供由民眾蒐集「賄選情資」讓檢調參考，請檢調做後續調查，希望檢調不分黨派積極查賄。

吳志揚表示，賄選會阻礙民主法治進步，是開民主倒車的行為，新屋、大園、觀音、楊梅一定要拒絕這種不良風氣，因為民主是選賢與能，而不是選「黑」與「金」，若選舉時就動歪腦筋，選上就會連本帶利討回來，民眾若接受賄選，最後損害的還是地方的建設與鄉親們的福利。

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