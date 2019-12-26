告對手林宜瑾違反選罷法　林燕祝：絕不姑息新潮流的惡劣選戰手法

▲國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝，上午前往台南地檢署控告林宜瑾涉嫌違反選罷法、刑法加重誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝26日召開記者會，針對民進黨立委候選人林宜瑾，以不實文宣，指名道姓散布不實內容及民調結果，意圖影響選情使人不當選，目無法紀，26日上午前往台南地檢署控告對方涉嫌違反選罷法、刑法加重誹謗罪嫌。

林燕祝表示，之前林宜瑾在臉書上回應，說她沒見過中國官員，也沒交代清楚她在2014~2016年時，到底有沒有去過中國大陸，這對1位民代在誠信上是相當有瑕疵的。因為在2014年的新聞中就有說到，該次活動有天津市副書記與副市長，甚至於有海協會與海貿會的會長出席，林宜瑾確定自己沒見過中國官員是正確的嗎？「為什麼你去就可以，我們去關心台商，就是親共？」

另外，林燕祝也提出，林宜瑾這段時間在Google上找到她所謂見過統戰部長楊柳青的照片不斷抹紅，這根本就是胡說八道，因為照片中的人是當地翠香街道的主任邵銳煉，代表林宜瑾根本就是為了選舉，不惜以假消息在欺騙民眾。

林燕祝表示，為了端正選風，以告止謗，決定到台南地檢署再次提告林宜瑾，絕不姑息新潮流的惡劣選戰手法，讓民眾無法看到是非對錯，也才知道原來台南過去的大大小小選舉，面對的是這樣的對手。

林燕祝於26日上午11時許，前往台南地檢署控告林宜瑾違反選罷法、刑法加重誹謗罪嫌，由台南地檢署受理。

針對林燕祝上午召開記者會並對林宜瑾提告，林宜瑾感謝林燕祝協助提醒選民3件事情，第1、年代新聞民調顯示林宜瑾大贏林燕祝。第2、林宜瑾陪同台南市政府出訪天津，協助台灣名產在中國行銷展售。第3、林燕祝連年到中國拜會中共中央統戰部官員，與統戰部官員高舉「兩岸一家親」旗幟。

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