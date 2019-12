伊朗醞釀新一波示威前夕「又傳斷網」！當局駁斥：假消息

▲伊朗自從11月爆發反政府示威延燒至今,部分省分25日傳出斷網。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

伊朗11月15日爆發反政府示威,延燒至今。民眾在社群媒體上呼籲,26日發起新一波抗議,因衝突喪生者的家屬也號召舉辦紀念活動,部分地區25日卻再度傳出網路被封鎖、限制。《伊朗勞動新聞社》引述「通訊與資訊科技部」內部人士說法,聲稱「國安當局」下令限制網路,但該部門發言人哈迪安(Jamal Hadian)對此否認,最高國安機構發言人也駁斥這是「假新聞」。

Confirmed: Evidence of mobile internet disruption in parts of #Iran beginning ~6:30 a.m. (03:00 UTC); real-time network data show two distinct drops in connectivity this morning amid reports of regional outages; incident ongoing #Internet4Iran



https://t.co/BNTPP9wEyt pic.twitter.com/1l1ZkLnQKJ