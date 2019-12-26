紙風車劇團前進苗栗！徐志榮、陳超明邀小朋友來看《雞城故事》

▲立委徐志榮、陳超明，將紙風車劇團請來苗栗，28日晚間在竹南運動公園免費演出 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

兒童歌舞音樂劇界的翹楚「紙風車劇團」叫好又叫座，立委徐志榮與陳超明看準紙風車劇團風靡全台的能量，與總團接洽多時，終於敲定合作，拍板演出《雞城故事》戲目，預定28日晚上於竹南運動公園李科永圖書館旁草地登場，整場演出完全免費入場，欲前往觀賞的民眾，請提早到場，以免搶不到位子。

立法委員徐志榮、陳超明26日上午於徐志榮頭份競選總部聯袂召開紙風車公演記者會，現場除了邀請5、60位小朋友與會外，同時邀請紙風車劇團演員演出精彩片段，台上台下互動熱絡，小朋友們的歡笑聲、尖叫聲連連。

▲▼徐志榮與陳超明2位委員，也在現場扮演公雞模樣，也逗得全場小朋友哈哈大笑。（圖／記者黃孟珍攝）

紙風車團長任建誠表示，此次紙風車劇團特別挑選極具教育意義的《雞城故事》表演，期望讓每位來觀賞的大朋友、小朋友都能體會「勝不驕、敗不餒」輸贏的背後，愛與勇氣才是關鍵的意義；任建誠說，雖然演出經驗豐富，但為了給小朋友最棒的劇場體驗，團員們也多次排演，希望28日的演出能帶給苗栗鄉親最美好的回憶。另外，兩位委員也準備DIY紙風車及小糖果分送給小朋友，希望劇團精彩的表演能，能帶給苗栗鄉親一個溫馨、快樂的美好夜晚。

另外，徐志榮委員提醒，演出時間是28日晚間7時，地點在李科永圖書館旁大草坪上，活動免費入場，雖然是露天場地，但座位仍有限，建請民眾宜早點到場，以利搶到最佳視野的好位子觀賞。

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