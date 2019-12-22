柯文哲談反滲透法：立意是OK　但內容應充分討論

▲柯文哲幫謝文卿輔選。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨團預計在年底三讀通過《反滲透法》，台灣民眾黨主席柯文哲22日上午在台中受訪指出，反滲透法立意是ok的，他對於立法目的是支持的，但是他認為內容是重點，要經過充分的討論。

柯文哲認為，反滲透法立意是ok的，防止外國勢力來影響台灣的選舉和政治，當然每個人都贊成，立法目的是支持的，但內容是重點，尤其它的規範對象是到台商或是台灣自己人民時，在執行上會出現那些問題，要經過充分的討論。

柯文哲也說，當他說要把這個法的內容講清楚，他看有些媒體或1450就直接寫說，柯文哲反對反滲透法，這個就是典型的貼標籤來解決政治問題，他覺得是很不可取的。

對於台中的空汙問題，柯文哲強調，沒有統計就沒有統治，六都裡面，台北市的PM2.5最低，他們有做分析，PM2.5的來源佔多少，不要幻想解決單一問題，通常是多重因素，他剛上任的空汙19點多，現在降到4點幾，如果要解決台中空汙問題。

他強調，要解決台中的空汙第一步要有完整的數據，找出造成PM2.5高的原因，但如果把所有問題導向台中火力發電廠也不對，而是要有數據證明它是有問題，如果認為它是問題，但事實上不是，你以為解決了問題，最後還是沒有解決問題。