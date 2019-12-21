韓國瑜高唱《隱形的翅膀》力抗罷韓50萬人　網友譏：隱形的市長

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜上台唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

挺韓大遊行21日下午1時11分準時出發，韓國瑜約2點55分現身，一出場便受到韓粉熱烈歡迎，底下凍蒜聲不斷，他一上台就先唱起流行歌曲《隱形的翅膀》來與大家搏感情，不過這一唱疑似對歌詞不熟，韓國瑜頻頻低頭看手機提詞，引來網友撻伐。許多鄉民看不下去後紛紛於PTT板上開嗆，直呼幕僚字幕上錯，韓國瑜唱的應該是「隱形的市長」。

21日挺韓大遊行下午1時11分正式踏步出發，但出發前一刻，主辦單位卻突宣布，基於維安考量，韓國瑜不會到場，將直奔微笑公園等候大家，改由副手張善政、朱立倫及顏清標及立委候選人等人陪同。

下午2點55分韓國瑜本人終於現身，一上台就先唱起流行歌曲《隱形的翅膀》，謝謝熱情民眾像隱形的翅膀 一直在保護他，但疑似因歌詞不熟，他頻頻低頭看手機，結束後還笑笑表示，「雖然他們沒有告訴我要唱歌，害我沒有背歌詞」。

對於韓國瑜高歌《隱形的翅膀》不熟一事，引來不少網友不開心，他們紛紛於直播留言區表示，「隱形的市長」、「只要一開口我就覺得他都在說笑」、「不會唱幹嘛硬唱」、「連唱歌都可以這麼不用心」、「做什麼事都完全不做功課不認真」，隨後更有鄉民直接於PTT板上發出改編版《隱形的市長》歌詞，大酸韓國瑜執政沒政績。

《隱形的市長》連結點我：

每一次 都在喊著高雄發大財

每一次 就算膨風韓粉也會原諒

我知道 我一直有個隱形的市長

不做事 睡得好爽

不去想 他們擁有在任的市長

我看見 電視上光頭都沒有變化

我知道 我一直有個隱形的市長

韓粉飛 高雄絕望

我終於 看到 高雄市民的失望

勇敢上街頭 要草包下台

我終於 發現 草包依舊很窩囊

躲在韓粉裡 繼續說著謊

隱形的市長 沒有政績只放話

還想選總統 等下輩子吧

來源：批踢踢實業坊【看板 Gossipin】作者：KevinGarnett (KG)

▲挺韓大遊行，國民黨總統候選人韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲網友把《隱形的翅膀》改版成隱形的市長。（圖／翻攝批踢踢實業坊）

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